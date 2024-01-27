В США предложили Греции передать Киеву оружие в обмен на 200 млн долларов

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    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    СМИ узнали новый план США по Украине
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    Володин предупредил об опасности новой мировой войны
    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    27 января 2024, 12:58 • Новости дня

    В США предложили Греции передать Киеву оружие в обмен на 200 млн долларов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов.

    О возможном финансировании Греции в обмен на рассмотрение предложения по передаче Киеву оружия Блинкен заявил в письме греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, передает ТАСС.

    Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. Предложение будут рассматривать 30 дней.

    Ранее Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому и дальше поддерживать Киев.

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    26 января 2024, 17:21 • Новости дня
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

    СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76 на территории Белгородской области, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области, сообщил Следственный комитет России.

    Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

    Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

    Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

    Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

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    26 января 2024, 16:52 • Новости дня
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что Америка рискует столкнуться с «разрушительным гражданским противостоянием».

    Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .

    По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

    Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.

    Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».

    «И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.

    Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».

    До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.

    Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.

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    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    26 января 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.

    Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.

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    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    26 января 2024, 15:43 • Новости дня
    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду

    The American Conservative: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу от отчаяния

    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям в Белгороде от отчаяния, пишет The American Conservative.

    Издание подчеркивает, что Киеву необходимо эскалировать конфликт, чтобы продолжать получать помощь от Запада, передает РИА «Новости».

    «Сейчас это особенно актуально, так как положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», – отмечено в статье.

    Также издание отмечает, что перспективы поддержки Украины гораздо менее очевидны, ввиду меняющихся геополитических потрясений в других частях мира.

    Кроме того, автор статьи призвал Запад повлиять на Зеленского, чтобы подобные удары по российским городам не привели к прямому столкновению России и НАТО.

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО.

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    26 января 2024, 21:42 • Новости дня
    МИД: Россия готова откликнуться на любые конструктивные инициативы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова откликнуться на жизнеспособные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, однако с учетом новых политико-правовых реалий, следует из ответов МИД на вопросы СМИ к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

    В министерстве заявили, что Россия готова рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию на Украине, но делать это с учетом новых политико-правовых реалий. Тот же принцип применяется и при обсуждении других мировых и региональных проблем, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил: Москва сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование.

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    27 января 2024, 07:00 • Новости дня
    Стали известны подробности казни американца чистым азотом

    Казненный азотом американец испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Кеннет Юджин Смит, которого в первые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях.

    Казнь Смита началась в 19.58 по местному времени, а его смерть констатировали лишь в 20.25. При этом он начал биться в судорогах, которые продолжались как минимум две минут, а затем поднял голову, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Отмечается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил о серьезных опасениях, что казнь азотом может быть приравнена к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

    На момент смерти Смиту было 58 лет, его признали виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.

    Казнь азотом раньше никогда не применялась. Для ее осуществления в дыхательную маску, которую надевают на осужденного, подают чистый азот, который вытесняет кислород и человек умирает от гипоксии.

    Ранее сообщалось, что в Японии поджигателя аниме-студии, которая сгорела в июле 2019 году, приговорили к смертной казни. На пожаре погибли 36 человек.


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    27 января 2024, 10:53 • Новости дня
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа

    Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит российского газа в Европу

    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина совершит огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью ТАСР.

    Фицо отметил, что транзит российского газа в Европу через Украину, касается не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление соглашения, передает ТАСС.

    По мнению премьера Словакии, есть возможность продолжения транзита российского газа после 2024 года, и было бы хорошо, если найдется решение без прямого участия  украинских фирм. Фицо считает, что словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с Газпромом, но все зависит от воли украинцев гарантировать транзит газа.

    Фицо добавил, что понимает политические соображения Украины, но в Киеве, по его мнению, знают, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    26 января 2024, 14:16 • Новости дня
    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия

    Политолог Шеслер: Депутаты Рады лишились возможности легкого заработка

    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Раньше депутаты Верховной рады Украины могли зарабатывать деньги за принятие проолигархических законов. Сейчас таких возможностей нет, а голосовать приходится за непопулярные инициативы. Поэтому парламентарии хотят сдать мандаты и избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о желании ряда депутатов Рады сложить полномочия.

    «На Украине Раду всегда воспринимали как способ улучшения собственного благосостояния. Соответственно, в депутаты попадали люди, которые толком и не участвовали в политической и общественной жизни страны, но хотели заработать денег. Заинтересованные лица платили им за продвижение проолигархических законов», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В текущих условиях таких возможностей для заработка уже нет. В то же время сейчас приближается время для голосования по крайне непопулярным у населения страны инициативам, например, закону о мобилизации. Также МВФ требует от страны изменений в системе налогообложения, против которых выступает малый бизнес. Соответственно, парламентарии хотят уйти от ответственности и предпочитают сложить полномочия», – отмечает она.

    «Выход депутатов от «Слуги народа» из Рады может грозить усилением позиций партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Сейчас они в меньшинстве, но массовое сложение мандатов способно изменить ситуацию. Тогда в парламенте чаще будут упрекать Зеленского в его провалах. Кроме того, лидеры оппозиции не против занять место главы Украины, если Запад позволит», – отмечает она.

    «Арахамия обнародовал информацию о количестве желающих сложить с себя полномочия в качестве предупреждения. Сейчас он назвал лишь число, но в следующий раз скажет фамилии. Уверена, что эти парламентарии сразу же будут объявлены предателями и «агентами Путина», которые бросили свою страну в тяжелое время. Также на них могут переложить ответственность за провалы Зеленского», – резюмировала Шеслер.

    Ранее украинские СМИ сообщили о приближающемся парламентском кризисе на Украине. Причиной стало желание многих депутатов сложить мандаты. Так, 17 парламентариев только во фракции «Слуга народа» написали подобные заявления. Такие данные приводит глава партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

    Он отметил, что депутатов решили не отпускать, чтобы «сохранить легитимность парламента». Сейчас их в Раде 401 вместо 450. Как уточнил Арахамия, еще один законодатель будет «отпущен» по медицинским обстоятельствам. Кроме того, глава фракции «Слуга народа» отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

    «В Раде пока остается 400 человек», – указал он, добавив, что принимать какие-либо решения в парламенте теперь будет сложнее, ведь для одобрения инициатив необходимо минимум 226 голосов. Арахамия утверждает, что сейчас в Верховной раде нет «единства», и ситуация хуже, чем была до начала конфликта.

    В то же время глава фракции «Слуга народа» предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его мнению, это «может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение». При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, считает Арахамия. «Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады) в учебке. Это будет парт-тайм», – пояснил он. Ранее украинские издания также сообщали, что депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт.

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    26 января 2024, 16:16 • Новости дня
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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