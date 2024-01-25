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    Победа России на Украине станет благом для всего мира
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    Боррель на фоне катастрофы Ил-76 поддержал поставки Украине дальнобойных ракет
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    Опубликован список погибших членов экипажа Ил-76
    Раскрыты данные об украинских пленных на борту сбитого Ил-76
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке
    Разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    CNN: США скоро начнут переговоры с Ираком о выводе войск
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    15 комментариев
    25 января 2024, 11:10 • Новости дня

    При обрушении на насосной станции в Новотроицке погиб человек

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате обрушения на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области погиб один человек, еще трое пострадали и были госпитализированы, сообщили в ЕДДС города.

    Источник ТАСС добавил, что, по предварительным данным, еще пять человек находятся под завалами.

    В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    В Минздраве региона уточнили, что пострадавшие госпитализированы в травматологию города Орска.

    В пресс-службе правительства региона сообщили, что причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.

    Ранее в четверг сообщалось, что взрыв произошел на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области.

    24 января 2024, 16:25 • Новости дня
    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья сообщила, что вместе с детьми планирует переехать в Эстонию.

    Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.

    Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.

    В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.

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    24 января 2024, 21:08 • Новости дня
    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев

    BBC: Японцы возмущены победой украинки в конкурсе «Мисс Япония»

    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев
    @ missnippon.jp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель украинского происхождения Каролина Шиино стала обладательницей титула «Мисс Япония», победа девушки в конкурсе вызвала бурную реакцию японцев в соцсетях, сообщает телеканал Би-би-си.

    Итоги конкурса красоты «Мисс Япония – 2024» были подведены 22 января, победительницей стала 26-летняя уроженка украинского Тернополя Каролина Шиино, переехавшая в Японию в возрасте пяти лет, передают «Известия». Девушка стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе.

    Японские пользователи соцсетей с недоумением отнеслись к победе украинки в конкурсе. Многие заявили, что девушка, несмотря на свою красоту, совсем не выглядит как японка.

    Часть японцев выразила мнение, что украинку выбрали победительницей из политических соображений. «Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии – это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» – написал один из комментаторов.

    Ранее на Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля».

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    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    24 января 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом, заявили в Минобороны.

    «Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    По данным Минобороны, Ил-76 был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет.

    В ведомстве также подтвердили гибель всех находившихся на борту Ил-76 людей, в их числе шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.

    Украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены на аэродром Белгород для обмена, указали в ведомстве.

    «И тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан», – подчеркнуло Минобороны.


    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

    В среду в Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства», Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за инцидент.

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    24 января 2024, 21:33 • Новости дня
    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином

    Кардиолог Ашихмин: Народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин

    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России стало больше людей с повышенным холестерином. И этому есть два объяснения, сказал газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

    «У нас в стране в последнее время наблюдается распространенность высокого холестерина (гиперхолестеринемия). Скорее всего, во-первых, это связано с тем, что просто больше начали тестировать на холестерин. Во-вторых, в бланках появились новые нормы», – говорит Ашихмин.

    Он объясняет, что ранее норма холестерина была завышена, однако позже пришли к обратному мнению. «Сейчас лаборатории подчеркивают красным тот холестерин, который много лет назад считался нормальным. Поэтому народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин», – делится собеседник.

    Врач рекомендует сдавать анализы на холестерин при отсутствии проблем в детстве уже с 18-летнего возраста. Частота сдачи должна зависеть от результатов: при низком или нормальном уровне холестерина – раз в пару-тройку лет, при высоком – регулярно и под наблюдением специалиста.

    После 40 лет уровень холестерина следует измерять ежегодно. Также он предупреждает, что если холестерин липопротеинов низкой плотности больше 3,3 мМоль/л, то это должно стать поводом для обращения к кардиологу. Такой показатель говорит о повышенном уровне общего холестерина.

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    Ранее врач-превентолог Ванесса Принц рассказала, что длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

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    24 января 2024, 16:48 • Новости дня
    Взорвавшую соцсети рекламу шаурмы в Бобруйске обвинили в плагиате
    Взорвавшую соцсети рекламу шаурмы в Бобруйске обвинили в плагиате
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бобруйские маркетологи удивили пользователей соцсетей креативной рекламой шаурмы в кляре, видеоролик вызвал бурные обсуждения, некоторые заявили, что это лучшая реклама, которую они видели. Однако нашлись и те, кто обвинил рекламу в плагиате.

    Многие комментаторы назвали ролик креативным, но часть заметила, что эта идея неоригинальная, а позаимствована из старого рекламного ролика чипсов Doritos, передает «Могилев онлайн».

    Ранее американский бренд пива Bud Light подвергся критике из-за рекламы с трансгендерной женщиной.

    Коментарии (25)
    24 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
    @ gur.gov.ua

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.

    Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

    В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

    Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

    15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.

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    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    24 января 2024, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

    МИД: Действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией прекращено

    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки.

    Как сообщили в ведомстве, соглашение утратило силу 24 января 2024 года, передает ТАСС. Документ действовал с 2012 года, он был подписан 13 апреля в Хельсинки.

    Напомним, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    24 января 2024, 14:33 • Новости дня
    Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за катастрофу Ил-76
    Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за катастрофу Ил-76
    @ Андрей Станавов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское министерство обороны не признало своей ответственности за авиакатастрофу Ил-76 в Белгородской области, на котором летели украинские военнопленные.

    Украинское Минобороны заявило, что не может подтвердить поражение Ил-76 в Белгородской области ВСУ, сообщило украинское телевидение, передает РИА «Новости».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто находился на борту упавшего самолета, погибли.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Издание «Украинская правда», заявившее, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяло эту новость после заявлений Минобороны России об украинских военнопленных на борту.

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    24 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, совершил акт безумного варварства и поставил под вопрос возможность заключения любых договоренностей с украинской стороной, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев показал полное пренебрежение к человеческой жизни, поскольку в нарушение договоренностей убил российских летчиков и бойцов сопровождения, а также «пустил в расход» собственных граждан.

    «Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», – подчеркнул дипломат. По его словам, нет сомнений в том, что данные Киевом гарантии будут нарушены: если они еще их не нарушили, то непременно нарушат.

    Украинская диктатура, указал он, продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы «боролись» и так ждали.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Коментарии (74)
    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

    Коментарии (11)
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    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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