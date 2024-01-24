Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев

BBC: Японцы возмущены победой украинки в конкурсе «Мисс Япония»

Tекст: Валерия Городецкая

Итоги конкурса красоты «Мисс Япония – 2024» были подведены 22 января, победительницей стала 26-летняя уроженка украинского Тернополя Каролина Шиино, переехавшая в Японию в возрасте пяти лет, передают «Известия». Девушка стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе.

Японские пользователи соцсетей с недоумением отнеслись к победе украинки в конкурсе. Многие заявили, что девушка, несмотря на свою красоту, совсем не выглядит как японка.

Часть японцев выразила мнение, что украинку выбрали победительницей из политических соображений. «Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии – это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» – написал один из комментаторов.

Ранее на Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля».