Швеция обсудила с США планы вступления в НАТО и помощь Украине

Представители Швеции и США обсудили вступление королевства в НАТО, нападения хуситов и помощь Украине

Tекст: Денис Тельманов

Дипломаты обсудили намеченное вступление Швеции в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины, передает ТАСС заявление Белого дома.

Отмечается, что Салливан заявил о «решительной поддержке США скорейшего вступления Швеции в НАТО», а также приветствовал недавнее подписание США и Швецией соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.

Кроме того, Салливан и Ландерхольм подчеркнули приверженность дальнейшей поддержке Украины, подчеркнули в Белом доме.

Еще одной темой для переговоров были продолжающиеся нападения йеменских хуситов на торговые суда и военные корабли, проходящие по Красному морю, говорится в сообщении.

Помимо этого были затронуты темы наращивания гуманитарной помощи населению Газы, расширяющееся двустороннее сотрудничество Швеции и США в сфере новейших технологий, а также тесное партнерство в реагировании на ряд общих глобальных вызовов.

Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. За ратификацию протокола проголосовали 346 депутатов и 287, 55 высказались против.