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    Турция восстала против разгула разведок Запада
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Путин дал старт Году семьи
    Белоруссия нарастила силы РЭБ на западной границе
    Хуситы поставили ультиматум сотрудникам ООН из США и Британии
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    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 03:45 • Новости дня

    Швеция обсудила с США планы вступления в НАТО и помощь Украине

    Представители Швеции и США обсудили вступление королевства в НАТО, нападения хуситов и помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм прибыл в США, где провел встречу с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Дипломаты обсудили намеченное вступление Швеции в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины, передает ТАСС заявление Белого дома.

    Отмечается, что Салливан заявил о «решительной поддержке США скорейшего вступления Швеции в НАТО», а также приветствовал недавнее подписание США и Швецией соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.

    Кроме того, Салливан и Ландерхольм подчеркнули приверженность дальнейшей поддержке Украины, подчеркнули в Белом доме.

    Еще одной темой для переговоров были продолжающиеся нападения йеменских хуситов на торговые суда и военные корабли, проходящие по Красному морю, говорится в сообщении.

    Помимо этого были затронуты темы наращивания гуманитарной помощи населению Газы, расширяющееся двустороннее сотрудничество Швеции и США в сфере новейших технологий, а также тесное партнерство в реагировании на ряд общих глобальных вызовов.

    Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. За ратификацию протокола проголосовали 346 депутатов и 287, 55 высказались против.

    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    22 января 2024, 05:55 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

    Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России

    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не должна стесняться агрессии против России, даже если население будет уничтожено, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах украинскому YouTube-каналу «Вышка».

    Табах полагает, что «агрессию» может «загасить еще большая агрессия». В пример он привел уничтожение половины населения Третьего рейха, а также  сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки американцами, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    21 января 2024, 07:54 • Новости дня
    Москва предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

    Замглавы МИД Грушко: Учения Steadfast Defender знаменует возвращение к схемам холодной войны

    Tекст: Вера Басилая

    Масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 («Стойкий защитник») знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, существенно увеличивает риск военных инцидентов, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    Грушко указал, что масштабные учения НАТО с участием 90 тыс.личного состава и 31 страны являются еще одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России, знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что подготовка учений проходит в искусственно разогреваемой обстановки военного психоза. По словам дипломата, безответственными заявлениями о возможной войне с Россией, к которой жителям Европы «следует готовиться», отметились министр обороны Германии, главком Швеции и председатель военного комитета НАТО. Целью является демонизация России и запугивание населения своих стран, чтобы оправдать безудержный рост военных расходов и спонсирование киевского режима,  а также заставить европейцев еще больше включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК.

    Грушко предупредил, что учения такого масштаба, как Steadfast Defender, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, она обеспечит свою безопасность.

    Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает крупнейшие учения Steadfast Defender-2024, в которых задействуют порядка 90 тыс. военнослужащих.

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    22 января 2024, 13:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром

    Политолог Скачко: Назначение Маркаровой премьером закрепит превращение Украины в придаток Запада

    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США продвигают Оксану Маркарову на должность премьер-министра Украины по двум причинам. Главной ее задачей на новой должности станет завершение процесса превращения страны в финансово-экономический придаток Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США продвигают на пост премьера Украины Оксану Маркарову.

    «Оксана Маркарова – типичное порождение международных финансовых кругов, близких к Джорджу Соросу и прочим транснациональным финансово-инвестиционным корпорациям. Одно время она даже занимала должность министра финансов», – отметил киевский политолог Владимир Скачко.  

    «Тогда она справилась с поставленной перед ней задачей – финансовой колонизацией Украины. Западные кураторы Маркаровой в благодарность продвинули ее назначение послом в Вашингтоне. Впрочем, это было выгодно и Зеленскому, – добавил собеседник. – У него появился представитель, узнаваемый на Западе и имеющий доверие со стороны США».

    Возможное назначение Маркаровой премьером Скачко называет «возвращением антикризисного менеджера в публичный дом, в котором идет пожар во время наводнения». Он объясняет обсуждаемые перестановки в украинском кабмине двумя процессами. «Первое – полное раскулачивание олигархов, в том числе и самого богатого человека Украины Рината Ахметова», – обозначил политолог.

    Скачко напомнил, что действующий премьер Денис Шмыгаль был ставленником Ахметова и выполнял оперативную связь между Зеленским и бизнесменом. «Но я бы не ожидал превращения Шмыгаля после отставки в подобие Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он типичный наемник: куда поставят – там и работает», – пояснил собеседник.

    «Второй процесс – это окончательное превращение Украины в подконтрольное Западу государство», – продолжил Скачко. Он указал на обсуждаемую в украинских СМИ информацию о якобы возможных перестановках и в руководстве ВСУ. Согласно этим данным, главкома Валерия Залужного может заменить глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который известен связями в частности с MI6. «Все это – составные части одного процесса. Украина окончательно отказывается от любой демократии и переходит под контроль Запада», – акцентировал собеседник.

    По мнению спикера, главной задачей Маркаровой на новой для нее должности станет завершение процесса превращения Украины в финансово-экономический придаток Запада. «При этом вероятность реализации замыслов США крайне высока. В пользу назначения Маркаровой премьером говорит то, что сейчас, когда в Конгрессе идут склоки о военной помощи Украине, Киеву не выгодно ругаться с США. Поэтому Зеленский пойдет на уступки в этом вопросе», – прогнозирует Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». По данным Службы внешней разведки (СВР) России, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Примечательно то, что она получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Он отметил, что колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

    По словам директора СВР, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

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    23 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе

    Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе

    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятным другой исход по ситуации вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа, так как разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше-младшем.

    По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

    По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.

    Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    22 января 2024, 08:51 • Новости дня
    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сейчас не стал бы отвечать на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил российскому лидеру по вопросу урегулирования украинского кризиса, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ответил на вопрос о том, почему Трамп прямо сейчас, еще до выборов президента США, не начал разрешение конфликта на Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что он на это способен.

    «Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», – передает РИА «Новости» ответ Риттера.

    Слишком часто за последние годы Запад, по словам Риттера, обманывал Россию. Период президентства Трампа не был исключением, отметил он. Теперь Москва заинтересована исключительно в своей победе, мнение коллективного Запада ее не волнует, считает эксперт.

    «Россия победила в этом конфликте», – заключил Риттер.

    Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.

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    23 января 2024, 09:15 • Новости дня
    Министр обороны Германии призвал страну вооружаться

    Министр Писториус: Германия должна вооружиться из-за опасности конфликта с Россией

    Министр обороны Германии призвал страну вооружаться
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующие три–пять лет Германии следует использовать, чтобы вооружиться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, призвав Берлин «осознать опасность» военного конфликта с Россией.

    Писториус в эфире телеканала ZDF сказал, что, согласно оценкам военных экспертов, рассчитывать можно «на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия – прим. ВЗГЛЯД)», передает RT.

    По мнению министра, Германии следует вооружаться, причем делать это следует вместе с союзниками по НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.

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    22 января 2024, 21:57 • Новости дня
    В Госдепе назвали число убитых американцев в конфликте на Ближнем Востоке

    В Госдепе сообщили о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 23 граждан США были убиты в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии (с двойным гражданством), один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные, передает ТАСС.

    Пател также отметил, что США заинтересованы в расследовании гибели 17-летнего гражданина США, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада». Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на израильскую территорию. 

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    22 января 2024, 10:57 • Новости дня
    В США раскрыли выгоду от поддержки Киева

    Спецпредставитель США по Украине Притцкер раскрыла выгоду Вашингтона от поддержки Киева

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощь Киеву является выгодной для Соединенных Штатов, заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

    Притцкер в колонке для издания The Hill написала, что речь идет о модернизации оборонно-промышленной базы США. Это, по ее словам, обеспечивает американскую военную готовность, а также создает высокооплачиваемые рабочие места внутри страны, передает ТАСС.

    Большую часть «бремени» поддержки киевского режима, отметила автор публикации, несут американские союзники и партнеры, которые, по данным Притцкер, предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отечал, что поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы, при этом Британия и США наживаются на украинском кризисе.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    22 января 2024, 09:28 • Новости дня
    МИД: «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

    МИД: Постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношении стратегического комплекса «Сармат», который в 2024 году будет поставлен на боевое дежурство, соблюдались механизмы, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия, как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Постановка «Сармата» на боевое дежурство, по его словам, не меняет стратегического уравнения, передает РИА «Новости».

    Российские стратегические ядерные силы Рябков назвал «дышащим организмом». Он отметил, что их состав обновляется не только благодаря включению новых систем, но также и в результате постепенного снятия с вооружения старых комплексов.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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