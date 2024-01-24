Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента, в нем приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались, передает ТАСС.

Отмечается, что вступление Швеции в НАТО поддержала правящая Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган, а также Партия националистического движения и основная оппозиционная Народно-республиканская партия.

Теперь законопроект должен одобрить и подписать президент республики, после чего он будет опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и затем официально вступит в силу.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.

Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Ранее сообщалось, что среди жителей Швеции снизилась поддержка вступления в НАТО. Если летом 2023 года вступление Швеции в НАТО поддерживали 65% жителей страны, то к концу ноября этот показатель снизился до 57%.