Лавров заявил о важности создания Государства Палестина

Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.2 комментария
Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.21 комментарий
По данным радиостанции, которая ссылается на результаты расследования, взорвался «снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России», передает ТАСС.
Следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Поэтому делать выводы, кто отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, выяснить нельзя.
Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя.
Российский танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ в зоне СВО
«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», – передает RT сообщение Минобороны России.
Отмечается, что в ходе отражения украинской атаки танкисты уничтожили 16 единиц бронированной техники ВСУ.
Ранее Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в ДНР, которое было взято штурмом с разных направлений. Российские войска освободили Веселое 18 января.
«Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар
Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, он пришелся по объектам ВПК Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На этих объектах производятся ракеты, комплектующие к ним и взрывчатка. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).
На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.
По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.
SHOT: Порноактриса, показавшая грудь подросткам в клубе, привлекла внимание прокуратуры
Надзорное ведомство по итогам проверки намерено оценить действия организаторов мероприятия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что после мероприятия порноактриса разместила видеообращение, признавшись, что ей стыдно за произошедшее.
Аналогичные мероприятия в клубе были отменены по инициативе организаторов.
Полонист Стремидловский назвал отказ Варшавы от иска по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны
«Смоленская трагедия была и остается предметом острой внутриполитической борьбы в Польше. Конечно, звучали и обвинения в адрес России. Но сейчас «Гражданскую платформу» меньше всего волнует, есть ли в катастрофе Ту-154 якобы вина Москвы. Для них куда важнее нанести ответный политический удар партии «Право и справедливость» (ПиС)», – сказал полонист Станислав Стремидловский.
По его мнению, объяснять причины отказа Варшавы от иска в ЕСПЧ отсутствием доказательств якобы вины Москвы в смоленской авиакатастрофе не совсем корректно. «Речь идет исключительно о польско-польской войне», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что иск появился в рамках деятельности ПиС, а конкретно – комиссии по расследованию катастрофы, возглавляемой Антони Мачеревичем.
«В 2016 году он заявлял, что подготовленный правительством Дональда Туска отчет об авиакатастрофе под Смоленском был сфальсифицирован. Выводы этого документа также не устраивали Ярослава Качиньского. На протяжении нескольких лет Качиньский пытался так или иначе привлечь к ответственности Туска и Радослава Сикорского, которых называл виновниками трагедии», – добавил полонист.
«Вновь вернувшаяся к власти по итогам выборов «Гражданская платформа» теперь начала очищать эту историю от конспирологии, которую развела ПиС. На мой взгляд, тему с авиакатастрофой под Смоленском постепенно будут закрывать», – прогнозирует Стремидловский. Он указал, что новый глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заявил о создании группы для оценки работы комиссии по крушению президентского Ту-154.
При этом политолог допускает, что тему со смоленской трагедией могут реанимировать. «Это может произойти, если в Польше пройдут досрочные выборы и каким-то чудом на них выиграет ПиС. Если к власти вернутся Ярослав Качиньский, Антони Мачеревич, то они вполне могут «выкопать стюардессу», – считает полонист. Но в конце 2027 года, когда назначены очередные выборы в Сейм и Сенат, эта тема вряд ли будет актуальной, поскольку, как считает Стремидловский, «даже в ПиС тема авиакатастрофы практически никого не будет волновать».
Ранее МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском.
«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», – говорится в заявлении ведомства.
В октябре 2023 года Збигнев Рау подписал соглашение с юридической компанией Эммерсона о подготовке иска в ЕСПЧ. В иске планировали заявить об «ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, совершенные в связи с авиакатастрофой». Иск должен был включать утверждения о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на жизнь, и «нарушении прав семей жертв этого события».
Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.
В декабре 2022 года Сейм Польши признал Россию виновной в катастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что польские власти отказываются «смотреть правде в глаза» и признавать реалии трагедии.
SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины
В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.
Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».
Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.
Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.
В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.
Источник: База наемников поражена при ударах по Харькову
Точечные удары ночью наносились по расположению наемных боевиков, точно не установлено, граждане какой страны эти лица, сказал собеседник ТАСС.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар. Согласно информации украинских СМИ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.
«161.RU»: На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО
Мужчина рассказал, что узнал о свалке от жителя Амвросиевки, где он сделал остановку. По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Дальнобойщик уточнил, что на свалке были ленточные носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты, косынки, теплые куртки и резиновые сапоги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал «161.RU».
Никаких опознавательных знаков на месте свалки не было, добавил он.
Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ
Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.
«С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».
Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.
Экс-продюсер «Грибов» Юрий Бардаш получил российский паспорт
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Бардаш выступил в поддержку СВО и переехал в Россию. Он рассказывал, в частности, о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
По его словам, через посольство Венгрии в Киеве пришли угрозы смертью из украинских источников для того, чтобы бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, передает РИА «Новости».
Сийярто заметил, что в интересах 150-тысячной общины закарпатских венгров достичь какого-либо соглашения с украинскими коллегами. В то же время украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий.
Ранее в Венгрии заявили об отказе участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС.
Экс-участник команды «Южная столица» Геворкян якобы повздорил с неким Артуром из Дагестана, тот нанес игроку КВН удар, после этого пострадавший упал с высоты в два с половиной метра, сообщает телеканал 360.
Геворкян ударился головой и потерял сознание. По словам знакомого юмориста, пострадавший находился три дня в коме после драки, а затем умер. Собеседник добавил, что погибший был неконфликтным и далеким от драк человеком.
Он уточнил, что начавших конфликт мужчин на улицу вывели охранники фестиваля КВН.
Отец подозреваемого в убийстве заявил телеканалу, что конфликт якобы спровоцировал сам Геворкян, он оскорбил мать Артура и матерей его друзей, а еще он якобы бросался на людей с ножом.
Сам инцидент произошел 18 января у гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Подозреваемый объявлен в розыск. Его отец сказал, что не знает, где находится сын.
Между тем в региональное следственное управление СК в своем Telegram-канале указало, что нападавший ударил мужчину по голове и телу, у того после драки диагностировали черепно-мозговую травму.
Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».
По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.
«Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».
Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.
Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.