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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    30 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 16:25

    Путин выразил поддержку народу Палестины на пути создания независимого государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, он выразил лидеру и палестинскому народу поддержку в достижении его цели по созданию собственного независимого государства, сообщило агентство WAFA.

    Путин поддержал народ Палестины, чтобы он «мог обрести свободу и независимость в своем независимом палестинском государстве в соответствии с международной легитимностью», передает ТАСС.

    В свою очередь Аббас поблагодарил Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь населению сектора Газа и решение об отправке российского полевого госпиталя.

    В разговоре президент России сообщил Аббасу о планах продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа.

    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

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    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    21 декабря 2023, 17:05
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не закрывается от Америки и Европы, им «пора закончить валять дурака» в ожидании крушения России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран… Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей.

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    21 декабря 2023, 21:38
    Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента

    Эксперт Корякин: Крупные федеральные автотрассы в России строятся с опережением сроков, несмотря на санкции

    Эксперт: Развитие дорожной сети России находится под личным контролем президента
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Строительство современных автомагистралей приводит к созданию новых рабочих мест, росту оборота грузов, развитию туризма и в целом оказывает огромный мультипликативный эффект на экономику регионов. Поэтому развитие транспортного комплекса России находится под личным контролем президента, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Союза российских городов Станислав Корякин. В четверг Путин принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток».

    «Я сам часто езжу на машине, в том числе на юг – работаю в Южном федеральном округе. И я лично вижу, что наличие хорошей трассы оживляет всю придорожную инфраструктуру. Вдоль всего моего пути стремительно появляется много кафе, мотелей и других элементов сервиса. Это обеспечивает туристические пассажиропотоки в Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовскую область, оказывает мультипликативный эффект на экономики целых регионов», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Любая страна развивает свою дорожную сеть как стратегический актив. Поэтому то, что президент Путин уделяет этому направлению строительства особое внимание, абсолютно логично. Дороги – очень серьезный инвестиционный инфраструктурный проект. Благодаря вниманию главы государства обеспечивается и своевременное выделение средств на проекты, и качественное их исполнение подрядчиками – проектировщиками и строителями. В итоге под личным контролем президента расширяются возможности транспортного комплекса страны, модернизируется логистическая инфраструктура по всей России», – подчеркнул собеседник.

    «При этом и в 2014 году, и в 2022 году, когда происходило усиление санкций, Запад рассчитывал, что давление может «схлопнуть» все инфраструктурные проекты в нашей стране. Что скрывать, такие опасения были и в России. А теперь даже по другую сторону баррикад рождается понимание, что российская экономика справилась с рестрикциями и даже развивается. А введение в эксплуатацию масштабных проектов, в том числе и крупных федеральных автотрасс, происходит даже с опережением сроков», – отмечает аналитик.

    По его словам, в настоящее время в России происходит структурная перестройка экономики: «Ранее мы были завязаны на поставщиков из Европы или других западных производителей. А сейчас идет процесс запуска собственного производства. Это касается и выпуска всего необходимого для развития транспортной инфраструктуры».

    Эксперт подчеркнул, что успешная реализация президентского нацпроекта «Качественные безопасные дороги» подтверждается статистикой – в России увеличилась скорость перемещения грузов по дорогам, что привело к более быстрому обороту товаров и, соответственно, более быстрому обороту денег. «Также очевидно, что появление современных безопасных магистралей повлекло снижение аварийности и количества смертей в ДТП», – резюмировал он.

    В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия завершающих участков автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в развитии трассы М-12 «Восток», которая станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – сказал глава государства.

    «В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и – что немаловажно – безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма», – отметил президент. По его словам, трасса, которая проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и Татарстан, повысит инвестиционную привлекательность этих регионов, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, в сфере услуг.

    Строительство трассы протяженностью 810 км завершили на семь месяцев раньше срока. Благодаря новой автостраде, время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится с 12 до 6,5 часов. Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году – до Тюмени. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России.

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    22 декабря 2023, 03:35
    Израиль заявил о готовности к длительному перемирию с ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре, если освободят всех заложников, заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Советник заявил, что  Израиль будет готов остановить боевые действия больше, чем на неделю, если речь будет идти об освобождении всех заложников, находящихся у ХАМАС, пишут «Известия».

    По его словам, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая всех устроит.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

    СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.

    Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.

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    21 декабря 2023, 19:12
    ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях

    Команда ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организовавшая поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила следов использования медцентров в военных целях ХАМАС.

    «Мы не видели ничего подобного и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры», – заявил представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн на брифинге в Женеве в ответ на вопрос, видел ли он использование ХАМАС больниц Аль-Ахли и Аш-Шифа во время своих визитов на место, передает РИА Новости.

    По его словам, роль ВОЗ в Палестине заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения. «Мы не приписываем нападения на медицинские учреждения какой-либо стороне, мы не являемся органом уголовного расследования», – подчеркнул Пеперкорн.

    По данным агентства, во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около 1,5 тысячи туннелей и подземных проходов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, большинство из которых располагались под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими организациями.

    Ранее в Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе.

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    22 декабря 2023, 06:00
    В Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении людей в Иорданию и Египет

    Посол Палестины в Вене: Израиль специально выселяет людей из сектора Газа в Иорданию и Египет

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании является частью стратегии Израиля, ему необходимо, чтобы было как можно меньше палестинцев, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Дипломат считает, что выселение палестинцев противоречит интересам американцев, которые не хотят возгорания конфликта в регионе, ведь Египет и Иордания – союзники США, они не противники, передает РИА «Новости».

    Абдель Шафи подчеркивает, что Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть стратегии.

    Ранее Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны.

    Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о том, что 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за сутки является нарушением прав человека.

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    21 декабря 2023, 22:13
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннелей с офисами лидеров ХАМАС

    Израильские саперы взорвали подземные тоннели с офисами лидеров ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские саперы уничтожили сеть подземных туннелей, где располагались офисы высшего военного руководства палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В заявлении ЦАХАЛ уточняется, что «террористическая инфраструктура» была выявлена в так называемом элитном квартале ХАМАС в Газе. Сеть подземных тоннелей соединяла укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству палестинского движения, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС.

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    22 декабря 2023, 01:19
    Белый дом заявил о согласии Израиля снизить интенсивность боев в Газе

    Кирби: Власти Израиля осознают необходимость снижения интенсивности боев в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Израиля понимают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, но когда это произойдет, решат сами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что смена целей и достижение этих целей иными методами является стандартной практикой при проведении военных операций, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметил, что в Израиле понимают и осознают, что придется снизить интенсивность операций в секторе Газа, но они сами решат, когда это сделать.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.

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    22 декабря 2023, 14:44
    Названы главные политические события недели в России

    Политолог Чеснаков: Старт президентской кампании стал самым популярным событием среди россиян

    Названы главные политические события недели в России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главные политические события прошедшей недели в России – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты и XXI съезд «Единой России», на котором прошло первое крупное политическое выступление Путина в качестве кандидата, сказал политолог Алексей Чеснаков на площадке-студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

    «Основное событие, которое прошло за последнюю неделю – это заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По сути дела, это стало базовым событием после того, как ранее глава государства заявил о готовности баллотироваться», – рассказал Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Затем 17 декабря здесь на выставке прошел съезд «Единой России». Это новый формат работы в большом публичном пространстве, где, с одной стороны, присутствуют представительства регионов, а с другой – проходит съезд крупнейшей российской политической силы. Это было первое крупное политическое выступление Путина именно в качестве кандидата. Мне кажется, это как раз демонстрация особого отношения к выставке, к ЕР и вообще к тематике избирательной кампании», – отметил он.

    «Эта выставка является некой находкой для создания нового политического пространства и символизирует достижения, гордость за прошлое, уверенность в настоящем и надежду на будущее. И это сквозит в презентациях регионов, в идеологических конструктах, которыми выставка наполнена. И мне кажется, то же самое сквозило и в выступлении Путина, и в целом – на съезде ЕР», – добавил он.

    «Вообще, голосование на выборах президента – это голосование за персоналии, а не за идеологии. Но когда партии выдвигают своих кандидатов, это тоже имеет особое значение, это позволяет в какой-то мере сверить часы и понять, насколько их позиции, их программы соответствуют ожиданиям. К тому же это позволяет не только увидеть какие-то перспективы, связанные с конкретными президентскими выборами, но позволяет прокинуть мостик к следующим выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, в последнюю неделю «Итоги года» с Путиным заняли первое место по популярности в обществе, а на второе переместилась СВО. «На протяжении последних почти двух лет СВО была на первом месте и единственный раз она уступала первое место только нападению ХАМАС на Израиль. Все остальное время СВО однозначно, полноценно возглавляла топ. Это показывает понимание аудиторией важности того, что уже начинается избирательная кампания и процесс выдвижения кандидатов. «Прямая линия» стала драматургически важным событием первой части кампании», – пояснил аналитик.

    «Вместе с тем будут нарастать попытки вмешательства в кампанию извне. Это не только медийные мероприятия, но и действия официальных органов. Например, Евросоюз в 12-м пакете антироссийских санкций ввел ограничения против 14 членов ЦИК. Мне это кажется несомненной попыткой давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему в целом», – акцентировал политолог.

    «В ЦИК при регистрации самовыдвиженцев недавно говорили о том, что 16 человек заявили о намерении выдвинуться в качестве кандидатов в президенты. Это показатель развития нашей политической системы и доверия к ней со стороны самих участников», – подчеркнул собеседник.

    «Что касается кажущегося отсутствия интриги на выборах, то в любом политическом событии, даже в котором результат известен, очень много зашито внутренних интриг. Они интересуют тех избирателей, которые хотели бы поучаствовать в разного рода мероприятиях по поддержке своих кандидатов. К примеру, в ближайшие дни мы поймем, кто выдвинут от КПРФ и от ЛДПР, за которых совокупно голосует почти 25% избирателей на разного рода выборах, то есть – около 20 млн человек», – напомнил Чеснаков.

    Ранее Владимир Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и председателю Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба. Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

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    22 декабря 2023, 12:41
    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу

    Песков объяснил передачу акций «Рольфа» Росимуществу экономической целесообразностью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Указ президента Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу акций автодилера «Рольф» связан с экономической целесообразностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Передача во временное управление Росимущества акций «Рольфа» связано исключительно с экономической целесообразностью, соблюдением законов России и с учетом известной международной экономической конъюнктуры, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества.

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    22 декабря 2023, 14:51
    Путин и Аббас обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем.

    «Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер выразил поддержку усилий, прилагаемых к урегулированию конфликта палестинским руководством во главе с Аббасом, и проинформировал президента Палестины о предпринимаемых Россией шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся.

    Путин также уведомил палестинского лидера о планах России продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа, в том числе медикаментов и медицинского оборудования.

    В завершение лидеры выразили намерение продолжать укреплять дружественные российско-палестинские отношения.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас отказался проводить телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

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    22 декабря 2023, 14:15
    Путин обсудил с Советом безопасности биологическую безопасность в СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности, на котором обсудил обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ.

    «Мы поговорим об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности», – приводит слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей.

    «У нас 25-26 (декабря) будут встречи с коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, которые в целом интересуют, конечно, всех», – добавил Путин.

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    22 декабря 2023, 12:53
    Кремль озвучил рабочие планы Путина на день

    Песков: Путин сегодня проведет совещание с СБ России и международный телефонный разговор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проведет в пятницу традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, международный телефонный разговор и ряд закрытых рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, помимо рабочих встреч, которые носят непубличный характер, в середине дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, далее запланировано несколько встреч рабочего характера, а в середине дня возможен международный телефонный разговор, передает ТАСС.

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    22 декабря 2023, 15:07
    На выставке «Россия» побывала семья девочки, мечту которой исполнил Путин

    Семья 13-летней Ксении Мазневой из Петербурга, мечту которой исполнил Владимир Путин, побывала на выставке «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья Мазневых и 13-летняя Ксения, мечту которой исполнил президент Владимир Путин на «Елке желаний», посетила павильоны ВДНХ «Первые в России — стране возможностей», «Дом молодежи», «Атом» и Москвариум.

    «Очень приятно, мне все очень понравилось. Даже не верится, что все так быстро закончилось. Сегодня уже уезжать», – рассказала девочка журналистам, передает ТАСС.

    Она поблагодарила президента и организаторов акции «Елка желаний». Ксения также рассказала, что пока не определилась, кем хочет стать в будущем – телеведущей или пишущим журналистом.

    Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве и включает экспозиции достижений всех 89 российских регионов.

    Ранее сообщалось, что ради разговора с участницей акции «Елка желаний» Ксенией Мазневой Путин прервал совещание.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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