Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффект гало, появилось в небе над Подмосковьем, где температура опустилась до минус 19 градусов.
Из-за сильных морозов и резкого похолодания в Московской области появилась зимняя радуга, оптическое явление, которое называют эффектом гало, передает РИА «Новости».
Вторичное свечение вокруг Солнца вызывают ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км.
Ранее москвичам пообещали «сибирскую погоду» на Рождество.