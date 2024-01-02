Москвичам пообещали « сибирскую погоду» на Рождество

Tекст: Вера Басилая

Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в Москве будет очень холодная погода, на 12-13 градусов ниже нормы. В ночь на среду, 3 января, и четверг, 4 января, в Москве прогнозируется температура минус 27 градусов, в Подмосковье – до минус 30 градусов, передает «Интерфакс».

Максимальная температура в Москве в ближайшие два дня минус 24 градуса, по области до минус 27.

По словам Вильфанда, морозы в столичном регионе немного ослабнут в пятницу, 5 января. Ожидается, что днем будет до минус 17 градусов.

Синоптик сообщил, что 7 января в центр европейской России будет поступать северный ветер из полярных регионов, ночью минус 24 – минус 19, а днем минус 19. По прогнозам, начиная с рабочей недели температурный фон будет в диапазоне минус 10–15 градусов.