Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.2 комментария
Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ
Бойцы группировки «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны.
По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».
В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.