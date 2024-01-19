И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
Кремль: Разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся
Представитель Кремля Песков заявил, что разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся
Обсуждение по поводу возобновления зерновой сделки не ведется ввиду отсутствия оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, касательно возобновления зерновой сделки и заключения новых договоренностей разговоров нет, так как для этого «нет никаких оснований», передает ТАСС.
В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что обещания, данные России по зерновой сделке, оказались обманом, а гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках соглашения, использовались для ударов по российским кораблям.