  • Новость часаПосол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    3 комментария
    19 января 2024, 14:50

    Следствие потребовало ареста главы узбекского землячества по делу о разжигании розни

    Следствие потребовало ареста главы узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни

    Следствие потребовало ареста главы узбекского землячества по делу о разжигании розни
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет потребовал арестовать президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова после его поста в соцсетях в адрес участников спецоперации, сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы.

    Ходатайство об избрании меры пресечения Баратову суд рассмотрит в пятницу, передает ТАСС.

    Напомним, в отношении Баратова возбуждено уголовное дело, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также заявил, что его задевает термин «русский».

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    19 января 2024, 09:06
    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией

    Daily Mail: Запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией
    @ Martin Siepmann/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение, которое может принять Россия о запрете британским судам ловить рыбу в Баренцевом море, грозит оставить британцев без национального блюда – фиш-энд-чипс, пишут СМИ.

    В публикации Daily Mail говорится, что британские компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, из которых готовится любимое британцами блюдо. Только за прошлый год в Баренцевом море добыли более 566 тыс. тонн трески, передает РИА «Новости».

    В статье напоминается, что планы России стали ответом на санкции со стороны Великобритании. При этом авторы публикации выражают опасения, что британские рыболовецкие суда из территориальных вод будут выгонять с применением российского флота.

    «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», – говорится в статье.

    Накануне стало известно, что Россия собирается запретить Британии вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли на рассмотрение правительства. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию.

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    18 января 2024, 20:11
    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России

    Посол России в ЦАР Бикантов оценил возможность увеличения контингента российских инструкторов в ЦАР

    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка, оказываемая армии Центрально-африканской республики (ЦАР) российскими инструкторами, положительно сказывается на сфере безопасности в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», – сказал Бикантов в интервью ТАСС.

    Посол добавил, что власти ЦАР выступают за увеличение количества инструкторов из России в стране, однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента пока обсуждаются.

    Сейчас в ЦАР находятся 1 890 российских инструкторов, в их числе специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии, отметил Бикантов.

    Ранее в российском посольстве в Центрально-африканской республике заявили, что Россия и ЦАР подбирают место для размещения военной базы.

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    18 января 2024, 16:10
    Военкор Коц задал ряд вопросов в связи с возвращением в Россию комика Гудкова
    Военкор Коц задал ряд вопросов в связи с возвращением в Россию комика Гудкова
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц напомнил о проукраинских акциях бежавшего из России комика Александра Гудкова, возвращение которого в четверг заметили в аэропорту Шереметьево.

    В своем Telegram-канале Коц предположил, что Гудков приехал в Россию, чтобы выступить на корпоративе. По словам журналиста, Гудкова приглашают на закрытые вечеринки и предоставляют ему площадки.

    Военкор также напомнил о концертах Гудкова в Турции и Латвии в поддержку Украины. «Вот с концертом в Стамбуле в поддержку Украины как быть? Со сбором донатов «для беженцев»? С аналогичным выступлением в Латвии? Понять, простить и свозить в Донецк?» – написал Коц.

    Осенью 2022 года на Гудкова просили возбудить уголовное дело из-за песни «Я узкий» – пародии на патриотическую песню исполнителя Shaman «Я русский». В конце 2022 года комик уехал из России. Сообщалось, что он находился в Турции, а после этого – в Узбекистане.

    Ранее стало известно о возвращении комика Гудкова в Россию.

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    19 января 2024, 01:04
    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск

    Система рубежей обороны глубиной до 120 км повысила живучесть российских войск в пять-шесть раз, заявили в Минобороны России

    Минобороны: 120-км рубежи обороны повысили живучесть российских войск
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины ВСУ в пять-шесть раз, заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

    По его словам, в течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

    «Для сравнения приведу пример: линия Маннергейма протяженностью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, линия Мажино протяженностью по фронту 400 км – в течение 12 лет», – отметил Ставицкий в интервью газете «Красная звезда», передает ТАСС.

    Он уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было отрыто более 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений, свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники, оборудовано свыше 45 тыс. блиндажей и более 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

    В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска провели масштабную фортификацию рубежей обороны. По его словам, военные строители, инженерные и железнодорожные войска выполнили 82% фортификационных работ на линии соприкосновения.

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    18 января 2024, 18:45
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

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    18 января 2024, 20:28
    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин подписал указ о выделении средства на поиск за рубежом имущества СССР

    Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Субсидия на эти цели будет выделена предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с «осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав… и юридической защитой этого имущества», передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров.

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    18 января 2024, 16:05
    Лавров призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля о России

    Лавров призвал Запад вспомнить слова Черчилля о «русском медведе»

    Лавров призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля о России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западным политикам вместо того, чтобы пугать Россию, следует вспомнить афоризм бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля о «русском медведе», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году Лаврова спросили о том, не идет ли нынешняя ситуация в мире к повторению Карибского кризиса 1962 года. В ответ Лавров вспомнил угрозы ряда европейских политиков о применении ядерного оружия и призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля, передает ТАСС.

    «Те же немцы говорили: «[Президент РФ Владимир] Путин должен знать, что у нас, у НАТО тоже есть ядерное оружие». Многократно. Англичане – бывшая премьерша, которая говорила: «Нажму, не колеблясь, на кнопочку». Но нас не надо пугать – многие это знают. Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм насчет русского медведя и как с ним надо обходиться», – сказал министр.

    Ранее Лавров указал на отсутствие угроз ядерной бомбой со стороны России.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

    Коментарии (25)
    19 января 2024, 12:13
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который в пути следования от станции «Лубянка» до «Кропоткинской» Московского метрополитена набросился с ножами и ранил двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    В Telegram-канале надзорного ведомства сообщается, что злоумышленник, развязавший конфликт и ранивший пассажиров, скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

    Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.

    В октябре в метро Москвы произошел похожий инцидент, когда один пассажир атаковал другого ножом.

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    19 января 2024, 09:55
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (17)
    18 января 2024, 16:27
    Врач назвала вызываемые купаниями в проруби мужские болезни
    Врач назвала вызываемые купаниями в проруби мужские болезни
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Купания в проруби могут привести к обострению заболеваний мочеполовой системы, суставов и ЛОР-органов, рассказала врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

    Врач рассказала, что после купаний в ледяной воде у мужчин обостряются цистит и простатит, у женщин – аднексит, у всех проявляются синуситы и ларингиты. Саламатина также предупредила, что ревматологи отмечают обострение воспаления в суставах, пишет «Газета.Ru».

    По словам кардиолога, при погружении в прорубь организм испытывает сильный стресс, в ответ на который в кровь выбрасывается адреналин, что может привести к внезапной остановке дыхания и потере сознания или резкому росту кровяного давления, разрыву сосудов.

    На ваш взгляд
    Вы принимаете участие в крещенских купаниях?





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    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сложная погода прогнозируется в Москве на Крещение из-за сильных осадков и плохой видимости.

    Коментарии (18)
    19 января 2024, 10:54
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Отчет комитета Совета Европы по предотвращению пыток о положении в тбилисской клинике «Вивамеди», где содержится осужденный на шесть лет экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, «означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли власти Грузии в его пытках», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Два года навязывали мысли о том, что Саакашвили пытают. Сегодня же выводы комитета СЕ фактически говорят о том, что президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду, а также некоторые европарламентарии лгали, обвиняя власти Грузии в пытках Саакашвили», – сказал он в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу»

    «Ждем извинений от этих политиков», – отметил спикер.

    «Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков (в поддержку Саакашвили). Вот так оконфузились многие политики Запада», – сказал он.

    «Саакашвили должен отбыть наказание за совершенные преступления», – заявил председатель парламента Грузии.

    Доклад комитета по предотвращению пыток содержит ряд критических замечаний, но не говорит о пытках бывшего президента. В частности отмечается, что постоянное видеонаблюдение за ним «создает угнетающее состояние и унижает достоинство». Однако в целом условия содержания Саакашвили в клинике имеют позитивные отзывы.

    Коментарии (6)
    19 января 2024, 09:29
    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов

    Ярмольник: Покинувшие Россию артисты вернутся

    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после начала спецоперации стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали происходящие события, заявил актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник.

    Ярмольник в интервью ТАСС отметил, что, как показало время, все происходит «по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир». «Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», – отметил он.

    Артисты, которые покинули Россию, вернутся, уверен Ярмольник. В стране, по его мнению, не хватает талантливых людей.

    Он сослался на заявление Владимира Путина о возвращении в Россию тех, кто ранее уехал. «И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу», – сказал Ярмольник, добавив, что в России остались зрители этих артистов, та аудитория, которая их понимает. По его мнению, те, кто уехал, вернутся на родину.

    Ранее Путин заявлял, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности. Он также рассказывал, что все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, поскольку для людей «с традиционными, нормальными человеческими ценностями» жить и растить детей в условиях, созданных в ряде западных стран, трудно.

    Коментарии (45)
    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (23)
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