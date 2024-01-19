И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
Следствие потребовало ареста главы узбекского землячества по делу о разжигании розни
Следствие потребовало ареста главы узбекского землячества Баратова по делу о разжигании розни
Следственный комитет потребовал арестовать президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова после его поста в соцсетях в адрес участников спецоперации, сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы.
Ходатайство об избрании меры пресечения Баратову суд рассмотрит в пятницу, передает ТАСС.
Напомним, в отношении Баратова возбуждено уголовное дело, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также заявил, что его задевает термин «русский».