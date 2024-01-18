  • Новость часаПротив главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 18:45

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

    17 января 2024, 19:36
    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове

    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове

    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

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    18 января 2024, 08:24
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

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    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    17 января 2024, 19:52
    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте

    Ветераны и общественники потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Бурятии

    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Против концерта имеющей двойное гражданство России и США певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты организации «Боевое братство» Бурятии.

    Выступление Орбакайте в Улан-Удэ запланировано на 13 марта, но в «Боевом братстве» считают, что артистка, которая живет в США и имеет американское гражданство, не определившаяся со своей позицией по поводу СВО, не должна давать концерты в России из-за заработка и получать общественное одобрение, следует из сообщения организации на странице «ВКонтакте».

    Общественники назвали Орбакайте «иноагентом», которому «не место в публичном пространстве». Также против концерта выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая обвинила певицу в финансировании ВСУ и потребовала от бурятского Минкульта запретить ее выступление.

    Ранее сообщалось, что Орбакайте уехала в США после проведения новогодних корпоративов.

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    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    18 января 2024, 14:02
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 02:07
    Казаки лисичанской бригады заявили о ликвидации двух рот ВСУ

    Казаки из бригады им. М.И. Платова рассказали об уничтожении двух рот украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады им. М.И. Платова рассказали о штурме в Серебрянском лесничестве, где было уничтожено более двух рот украинских военных.

    В Telegram-канал «Атаман» указано, что казаки продолжают вести штурмовые действия в Серебрянском лесничестве, где за двое суток было уничтожено более двух рот украинских военных.

    По словам комбрига бригады с позывным «Гейзер», ВСУ несут серьезные потери, после штурма украинский окоп был полностью разбит.

    Ранее казаки из бригады имени М.И. Платова успешно обезвредили тяжелый БПЛА ВСУ типа «Баба Яга», оснащенный системой навигации Starlink и способный переносить до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 км.

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    18 января 2024, 09:59
    Украинский пленный рассказал о шантаже военкоматов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сложивший оружие военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Котельник рассказал о том, как сотрудники военкоматов шантажом вынуждают украинцев пройти медкомиссию и отправляют на фронт.

    На кадрах, распространенных Минобороны, Котельник рассказывает, что он планировал «сделать загранпаспорт и уехать в Молдавию», но с началом спецоперации «границы позакрывали, сделали из Украины тюрьму», передает ТАСС.

    По его словам, ему вручили повестку, затем ТЦК взялся за мужа сестры, и если бы Котельник не пошел в военкомат, родственника забрали бы на войну». Он пришел разобраться в военкомат, откуда повезли в больницу, где признали годным, при этом ни военную подготовку, ни срочную службу Котельник не проходил.

    Ранее военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова сообщила, что пленного солдата ВСУ раскритиковала супруга за то, что тот попал в плен.

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    18 января 2024, 05:54
    Российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: Российские артиллеристы расчетами РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожили выявленные укрепленные позиции и пехоту ВСУ в зоне спецоперации на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Известно, что после получения координат расчеты РСЗО в кротчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям, передает РИА «Новости».

    По данным оборонного ведомства, важную роль в нанесении удара играет точное наведение, которое обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

    В частности, огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики «карусель», когда одна батарея выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции.

    По информации ведомства, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

    Ранее расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины на Артемовском направлении.

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    18 января 2024, 06:48
    Расчет САУ «Мста-С» уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

    Минобороны: Расчет САУ «Мста-С» уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что на одном из участков разведчики обнаружили сосредоточение бронетехники и живой силы ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения, передает РИА «Новости».

    По информации ведомства, расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц уничтожил бронетранспортер Saxon ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении.

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    18 января 2024, 16:18
    ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов HIMARS и Vampire

    ПВО России за сутки сбила две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire

    ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов HIMARS и Vampire
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Средствами противовоздушной обороны России в течение суток сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой народной республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

    На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.

    Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

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    18 января 2024, 17:48
    ОУН и ее атрибутика внесены в перечень нацистских организаций

    Минюст России внес ОУН и ее атрибутику в перечень нацистских организаций

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских, следует из распоряжения ведомства.

    В Минюсте уточнили, что к символике ОУН относится приветствие «Слава Украине» – ответ «героям слава» и утвержденная эмблема в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема – черный равносторонний треугольник подставкой вверх, следует из документа Минюста, передает ТАСС.

    Также говорится, что ОУН и ее атрибутика включены в список организаций, сотрудничающих с группами, организациями, движениями или лицами, отрицающими факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны.

    За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность: штраф для граждан  – от 1000 до 2000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 4000 рублей, для юридических лиц – штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

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    18 января 2024, 15:35
    Главы регионов провели встречи с семьями участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы российских регионов встретились с семьями бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, и обсудили, какие меры помощи и поддержки им необходимы.

    Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что встретился с матерями и женами участников спецоперации. В ходе мероприятия, по его словам, обсуждалась возможность того, чтобы дети участников СВО пользовались бесплатным проездом в пригородных поездах круглый год, в том числе и в летние каникулы. Этот вопрос Беглов пообещал обсудить с руководством РЖД и Ленобласти.

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин в свою очередь провел встречу с участниками СВО и их женами, где обсуждали работу регионального филиала фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента России. «Созданы все условия для того, чтобы каждый обратившийся оперативно получил всю необходимую помощь. Сотрудники филиала ежедневно на связи с бойцами и их близкими», – отметил глава региона.

    Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что пообщался с семьей Семеновых, которая участвовала в рождественской встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что Ксения и ее сын Руслан – семья Героя России Дмитрия Семенова, погибшего в ходе СВО 28 мая 2022 года.

    «Я уже не раз встречался с семьей Семеновых. Ксения является заместителем руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» по Тамбовской области и проводит большую волонтерскую работу. Собирает и отправляет в госпитали и бойцам на фронт необходимые вещи, технику, оборудование. Сын Руслан активно помогает Ксении. Например, он плетет сети и передает их в зону СВО», – отметил Егоров.

    Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что встретился с женами и родителями бойцов СВО в поселке Сусанино. «Губернатор дал поручение главе района активнее вовлекать семьи сусанинцев, участвующих в СВО, в работу клубов выходного дня. Под личный контроль Сергей Ситников взял ряд просьб и обращений», – говорится в заявлении по итогам встречи.

    Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов рассказал о встрече с семьями погибших участников СВО, которая состоялась в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В ходе встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются семьи погибших участников СВО. Все озвученные на встрече вопросы взяты на личный контроль и будут решены в ближайшее время. По ряду вопросов буду обращаться в федеральные органы власти», – заверил Темрезов.

    Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в ходе поездки в поселок Яблоновский побывал в семьях погибших участников СВО и тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг, защищая Отечество.

    «Уже не первый раз встречаюсь с родителями старшего лейтенанта Валерия Ивановича Заволянского, посмертно награжденного званием Героя Российской Федерации. (…) Также республика гордится Артемом Станиславовичем Сергеевым, погибшим в ходе специальной военной операции в Херсонской области. Он не отступил в неравном бою с превосходящими силами противника и погиб, выполняя свой воинский долг до последних минут жизни. Жена Артема с дочкой сейчас живут в поселке Яблоновском», – отметил Кумпилов, добавив, что все семьи бойцов из Адыгеи могут рассчитывать на поддержку в решении бытовых, социальных и иных вопросов.

    В свою очередь губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, что в ходе встречи с семьями военнослужащих обсуждались вопросы доставки личных грузов в зону проведения СВО, транспортное обслуживание военных и их семей, обеспечение семей в селах дровами. «Решим все задачи. У жен есть идея организовать открытую фотовыставку о семьях наших героев. В Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, обязательно все организуем», – пообещал глава региона.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что встретился с членами семей погибших военных, матерью мелитопольца Игоря Васильевича Твердого и сестрой Василия Сергеевича Олещука, уроженца села Мостовое Токмакского района. «Матери, жены, дети наших героев не должны оставаться один на один со своим горем. Это горе наше общее, как и борьба за наше будущее. Обговорили помощь, которая необходима семьям, и увековечивание памяти героев, обязательно рассмотрим вопрос присвоения имен павших воинов улицам или школам», – написал он.

    Напомним, президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных.

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    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

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    Макрон снабдит Украину оружием нового типа

    Зеленский получит от Франции авиабомбы нового типа, потому что Запад не может «допустить, чтобы Россия одержала победу». Именно такими оказались одни из главных итогов весьма агрессивного выступления французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ на свои высказывания президент Франции получил немедленно, в том числе от российских Вооруженных сил. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

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      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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