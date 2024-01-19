В Москве за убийства мирных жителей Донбасса заочно арестован полковник ВСУ Келембет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, постановлением Хамовнического райсуда Москвы была збрана мера в виде заключения под стражу в отношении Келембета, обвиняемого по статье об «убийстве двух и более лиц» сроком на два месяца, начиная с момента экстрадиции на территорию России, передает ТАСС.

Там также подтвердили информацию о том, что Келембет сейчас находится в международном розыске.

Ранее военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет.