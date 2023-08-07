  • Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
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    Нигер поставил на карту благополучие Запада
    Американский экономист: Технологическое развитие армии России похоже на революцию
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    Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    Курс доллара вырос до 97 рублей
    Захарова заподозрила окружение Зеленского в черной трансплантологии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Новости
    12:58В МИД сочли «Формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом

    «Формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности, в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    12:51ВС России отразили 30 попыток наступления ВСУ в ЛНР

    Российские силы за неделю отразили свыше 30 попыток украинской армии пойти в наступление в ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

    12:45Курс доллара вырос до 97 рублей

    Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года; курс евро вырос до 106,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

    12:43Суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» американской Oracle

    Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.

    12:37Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать серые сим-карты

    Блокировка номеров абонентов, в которых указаны неактуальные персональные данные, может начаться в августе, под угрозой находятся до 7 млн серых сим-карт.

    12:34Стало известно об открытии лаборатории по исследованию вирусов возле Солсбери

    Правительство Великобритании открыло новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии, сообщило издание The Guardian.

    12:24Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    12:21Утвержден пожизненный приговор открывшему стрельбу в школе в Казани

    Нижегородский четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе пожизненный приговор открывшему стрельбу в школе в Казани Ильназу Галявиеву.

    12:19Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    12:13Бывший разведчик США заявил о невозможности скрывать тяжелые потери в ВСУ

    Киев больше не может скрывать тяжелые потери в рядах вооруженных сил, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    12:09В Минэкономразвития поддержали план Сергея Сокола по развитию Хакасии

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатом Госдумы от Хакасии (фракция «Единая Россия») Сергеем Соколом ознакомился с планом социально-экономического развития региона и выразил свою поддержку.

    11:58При столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии погибли три человека

    Три человека погибли при столкновении двух вертолетов во время тушения пожара в южной части американского штата Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные пожарные службы.

    11:37Ребенок загорелся из-за игры в автосервисе

    В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик получил ожоги 60% поверхности тела, поиграв с горящей палкой в автосервисе, сообщили СМИ.

    11:33Истек срок ультиматума стран ЭКОВАС путчистам Нигера

    В ночь на понедельник, в полночь по местному времени, истек срок ультиматума, который страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество государств Западной Африки) выдвинули в конце июля совершившим переворот военным Нигера.

    11:22Полицейских из Германии поймали на увлечении детской порнографией и нацизмом

    Немецкая прокуратура выявила незаконный контент, включающий в себя обмен полицейскими детской порнографией и нацистской символикой в сообщениях чата одного из мессенджеров, сообщает Euronews.

    7 августа 2023, 12:19

    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    По данным следствия, Михайлов вместе с другими украинскими военными занимали позицию в одном из детсадов в Мариуполе. Туда был доставлен пленный житель поселка Мирный другим военным ВСУ Владимиром Орлом. Михайлову приказали провести допрос с применением силы, чтобы получить показания, но он избил до смерти безоружного мужчину, после чего вместе с сослуживцем сбросил его тело в канализацию и поджег, следует из сообщения в Telegram-канале СКР.

    Позже Михайлов с Орлом также допрашивали с применением силы еще двух мирных жителей за их пророссийские взгляды, избивали людей прикладами автоматов.

    Следователи установили командиров ВФУ, кто отдавал приказы пытать и убивать людей, против них возбуждены уголовные дела, объявлен розыск.

    Кроме того, следователи доказали, что мотивом убийства явилась политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве. Михайлов признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (85)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (48)
    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (32)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (47)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5- агуста, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (50)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (3)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 07:39
    В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину

    Республиканец Рамасвами: Байден помогает Украине, поскольку он «на крючке» у Киева из-за коррупции

    В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержку киевского режима американскими властями можно объяснить коррупцией семьи Джо Байдена, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году Вивек Рамасвами.

    Рамасвами на предвыборном мероприятии в штате Айова заявил, что целью американских вооруженных сил является продвижение интересов страны и защита родины, а не какой-то «бесцельный случайный конфликт», который, «возможно, является компенсацией за частную взятку в размере 5 млн долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США», передает РИА «Новости».

    Республиканец назвал «платеж» Хантеру Байдену коррупцией. Он считает «вполне вероятным» то, что этот эпизод связан с политикой действующего президента США на украинском направлении.

    Ранее сообщалось, что Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings. При этом, согласно мемуарам сына американского президента, он провел это время «в непрекращающемся загуле».

    Напомним, в США на этом фоне предлагают объявить Байдену импичмент.

    Коментарии (4)
    6 августа 2023, 13:08
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

    Политолог Стремидловский: О жесткой конкуренции Польши и Украины первыми заговорили поляки

    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Волкова

    В Киеве отзеркалили в выгодном для себя свете позицию польских экспертов о конкуренции с Варшавой. Причем изначально речь шла преимущественно о соперничестве в сельском хозяйстве и продовольствии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по окончании боевых действий Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей.

    «О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат преимущественно американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

    «В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

    «В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

    «Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

    «Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – заключил Стремидловский.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    По словам Подоляка, противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    В свою очередь польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    На минувшей неделе между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 22:15
    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    В Нью-Йорке напротив здания ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    В акции принимают участие десятки людей. Они держат плакаты с призывами прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры, не выдвигая никаких предварительных условий, причем как можно скорее. Некоторые также требуют роспуска НАТО, передает РИА «Новости».

    Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, которая принимает участие в акции, назвала политику Вашингтона на украинском направлении «преступно безумной». Так, поставки президентом США Джо Байденом кассетных боеприпасов ВСУ она считает преступлением против человечности. Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.

    В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что поддержка киевского режима, которая приводит к опосредованной войне США с Россией, не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

    Акция инициирована движением «Человечество за мир», на сайте которой отмечается, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

    Помимо прочего участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», которые, как напомнили он, были осуществлены США.

    Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил о прокси-войне США с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (9)
    6 августа 2023, 17:45
    На Украине советские самолеты изменили для использования ракет Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    Советские боевые самолеты были модернизированы на Украине таким образом, чтобы их можно было использовать для западного вооружения, например ракет Storm Shadow и AGM HARM, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, говорится на сайте офиса украинского президента.

    Также отмечается, что Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии.

    Коментарии (4)
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