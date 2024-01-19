Генерал МВД объяснил проблему с обнаружением ножей у пассажиров метро

Tекст: Татьяна Косолапова

В прокуратуре Москвы сообщили, что в метрополитене 22-летний мужчина напал с ножом на двух пассажиров и ранил их. С места преступления злоумышленнику удалось скрыться, однако позже его задержала полиция.



«Обеспечение безопасности любого объекта, будь то школа, метрополитен, аэропорт или университет, может и должно осуществляться только комплексно. Нельзя зацикливаться и полагаться лишь на одно средство обеспечения безопасности», – говорит Ворожцов.

Он объясняет, что на сегодняшний день в метрополитене существует сложная, дорогостоящая и достаточно эффективная система обеспечения безопасности, благодаря которой правоохранительные органы ежемесячно изымают значительное количество опасных предметов. Однако большинство из них – крупногабаритные. Мелкие металлические предметы весом в несколько сотен граммов не всегда определяют рамки металлоискателя.

«Для того, чтобы уменьшить подобные случаи, необходимо полагаться не только на систему безопасности, но и психологически выявлять людей, планирующих подобные нападения, на стадии подготовки преступления. Это очень тяжело делать, особенно в таких людных местах, как метро. И потом не стоит забывать, что если человек задумал какое-то зло, ему не обязательно нужен нож. При желании он может использовать в качестве оружия гантели или еще что-то», – рассказывает генерал МВД.

Более того, нож или другой колюще-режущий предмет может быть сделан из керамики, благодаря чему рамки металлоискателя не сработают, а значит, без обыска человека обнаружить и изъять у него холодное оружие не получается. Подобная история как-то была в Париже в одном из самых засекреченных подразделений полиции. Сотрудник правоохранительных органов Франции оказался исламским террористом. Он совершил нападение на коллег, используя керамический бытовой топор, не обошлось без раненых и жертв.

«Чтобы также определять и потенциально опасные мелкие предметы необходимо менять индукционные металлоискатели на рентген-аппарат, который действительно просвечивает полностью. Но эта идея была снята еще в советское время, ведь всем известен вред здоровью от рентгеновского облучения», – заключил Ворожцов.

В октябре прошлого года в Московском метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.