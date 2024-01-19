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Мужчина набросился с ножами на пассажиров в метро Москвы
Правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который в пути следования от станции «Лубянка» до «Кропоткинской» Московского метрополитена набросился с ножами и ранил двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В Telegram-канале надзорного ведомства сообщается, что злоумышленник, развязавший конфликт и ранивший пассажиров, скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.
В октябре в метро Москвы произошел похожий инцидент, когда один пассажир атаковал другого ножом.