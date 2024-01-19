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Песков: В Башкирии нет массовых беспорядков
Песков: В Башкирии нет массовых беспорядков, темой занимаются местные власти
Несогласованные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми беспорядками или массовыми протестами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в регионе наблюдаются «отдельные проявления», которые относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка, передает ТАСС.
Накануне глава региона Радий Хабиров сообщил, что группа лиц, в том числе люди, находящиеся за границей, призывают к отделению Башкирии от России, но власти, как пообещал губернатор, покажут лица этих предателей.
Правозащитник Александр Брод заявил газете ВЗГЛЯД, что в попытках устроить беспорядки после вынесения приговора за разжигание межнациональной розни башкирскому активисту Фаилю Алчинову (внесен в список экстремистов и террористов) видно влияние структур недружественных государств.