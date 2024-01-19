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Дмитриева назвала чудом игру Андреевой на Australian Open
Дмитриева: Теннисистка Андреева совершила чудо, победив Парри на Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева совершила чудо, победив француженку Диан Парри в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии, заявила заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева.
В пятницу 16-летняя россиянка победила Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5), проигрывая в третьем сете со счетом 1:5, передает РИА «Новости».
Как сказала Дмитриева, Мирра совершила чудо, уступая 1:5, она немного поменяла игру, обострила ее, взяв инициативу целиком в свои руки, и далее Парри действовала только по команде Андреевой.
Ранее пресс-служба Australian Open восхитилась победой Мирры Андреевой над Онс Жабер.