Пресс-служба Australian Open восхитилась победой Мирры Андреевой над Онс Жабер

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Australian Open, «Звезда родилась! 16-летняя Андреева ошеломила шестую сеянную Жабер, обыграв ее со счетом 6:0, 6:2, и вышла в третий круг!», передает «Советский спорт».

Благодаря этому результату 16-летняя спортсменка стала второй самой молодой теннисисткой, которая проиграла менее трех геймов, встречаясь с сеяным соперником из десятки лучших мирового рейтинга в женском одиночном разряде в рамках турниров «Большого шлема», первой была представительница Австралии Елена Докич.

За выход в четвертый круг Australian Open-2024 Андреева поборется с французской теннисисткой Дианой Парри. Встреча состоится в пятницу, 19 января.

Напомним, в 2023 году белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.