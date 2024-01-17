Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Пресс-служба Australian Open восхитилась победой Мирры Андреевой над Онс Жабер
Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии не прошла мимо победы 16-летней россиянки Миррой Андреевой над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, сообщили СМИ.
Как говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях Australian Open, «Звезда родилась! 16-летняя Андреева ошеломила шестую сеянную Жабер, обыграв ее со счетом 6:0, 6:2, и вышла в третий круг!», передает «Советский спорт».
Благодаря этому результату 16-летняя спортсменка стала второй самой молодой теннисисткой, которая проиграла менее трех геймов, встречаясь с сеяным соперником из десятки лучших мирового рейтинга в женском одиночном разряде в рамках турниров «Большого шлема», первой была представительница Австралии Елена Докич.
За выход в четвертый круг Australian Open-2024 Андреева поборется с французской теннисисткой Дианой Парри. Встреча состоится в пятницу, 19 января.
Напомним, в 2023 году белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.