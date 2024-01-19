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Потерпевшие при теракте против Татарского заявили иски к Треповой на 50 млн рублей
Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявили к Дарье Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму в 50 млн рублей.
В пятницу председательствующий судья Тимур Жидков огласил заявления 21 потерпевшего о компенсации вреда к Треповой, одному из ее предполагаемых сообщников Юрию Денисову, а также Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве Треповой.
Как сообщил источник ТАСС, первым огласили иск матери погибшего корреспондента Равили Фоминой, потребовавшей от Треповой и Денисова 15 млн рублей, солидарно к Треповой и Касинцеву заявлены иски на сумму в 8,3 млн рублей, к Касинцеву отдельно заявлен еще один иск на 500 тыс. рублей. При этом оба подсудимых заявили, что требований не признают, а Трепова заявила о готовности компенсировать потерпевшим вред в частном порядке. Присутствующие в зале потерпевшие и их представители свои требования поддержали.
Ранее Трепова рассказала о плане уехать на Украину.
Напомним, ранее Трепова заявила, что признает вину частично.