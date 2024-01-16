На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Трепова рассказала, что выполняла поручения в надежде уехать на Украину
Дарья Трепова, устроившая теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт и хотела уехать на Украину.
Как заявила Трепова на допросе, Попкова она знала достаточно давно по соцсетям. Она добавила, что переживала из-за проведения СВО, сочувствовала украинцам и спросила Попкова о возможности поехать волонтером на Украину, на что он ответил, что подумает, передает РИА «Новости».
По ее словам, через полгода Попков написал, что готов помочь с переездом, и начал давать ей небольшие поручения, например, попросил купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Татарского.
Ранее Дарья Трепова заявила, что признает вину частично. Она отметила, что не знала о наличии в статуэтке, подаренной погибшему военкору Владлену Татарскому, самодельного взрывного устройства.