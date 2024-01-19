Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.0 комментариев
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской
Мадуро после речи Милея в Давосе назвал его идеологию нацистской
Выступление аргентинского президента Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По его словам, аргентинский народ должен быть опечален ошибкой, которую Милей совершил на саммите в Давосе, передает РИА «Новости».
Мадуро добавил, что это позор и выражение нацистской и маккартистской идеологии Милея. Он отметил также: неправда, что Милей либерал, он «нацист и маккартист».
Ранее Милей заявил, что Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы».