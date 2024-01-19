Китай в 2023 году впервые стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Китай в 2023 году поставил на экспорт 4,91 млн авто и впервые стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Tекст: Денис Тельманов

«Экспорт автомобилей достиг 4,91 млн единиц, это на 57,9% больше, чем в позапрошлом году, Китай впервые занял первое место в мире», – приводит слова министра ТАСС.

По его словам, в Китаеза прошедший год рост производства автомобилей составил 11,6%, а рост продаж - 12%. При этом было произведено и продано более 30 млн авто.

Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.