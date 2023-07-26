Поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%

РБК: Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%

Экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%, сообщили СМИ.

Как пишет РБК, экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил 4,6 млрд долларов, что в 6,4 раза (на 543%) превышает аналогичный показатель первой половины 2022 года (715 млн). В июне 2023 года поставки составили 1,03 млрд долларов максимум с начала года (в мае было 809 млн).

Согласно данным таможни, в январе-июне Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей – в пять раз больше, чем в январе-июне 2022 года (64,6 тыс. штук). В досанкционном 2021 году китайский экспорт легковых автомобилей составлял 1,5 млрд долларов за весь год.

Согласно открытым данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2021 году китайские автомобили обеспечивали около 10% всего российского импорта легковых автомашин, а сейчас на Китай приходится свыше 70% импортных поставок.

Кроме того, экспорт грузовых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года увеличился в 3,6 раза – до 1,68 млрд долларов (по сравнению с 464 млн за тот же период годом ранее).

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей сообщил, что в январе-мае 2023 года Китай поставил в Россию около 287 тыс. автомобилей. За отчетный период Россия вышла на первое место в мире по количеству импортированных из КНР машин.