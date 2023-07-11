Bloomberg: Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей

Bloomberg: Россия вышла на первое место в мире по количеству импортированных из Китая машин

В январе-мае 2023 года Китай поставил в Россию около 287 тыс. автомобилей. За отчетный период Россия вышла на первое место в мире по количеству импортированных из КНР машин, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как пишет издание, лидер по объему импорта в 2022 году, Мексика, за первые пять месяцев этого года приобрела 159 тыс. автомобилей, в тройку также вошла Бельгия, которая импортировала 120 тыс. автомобилей.



По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), самыми продаваемыми иномарками в России по итогам июня стали китайские Chery и Haval, пишет «Коммерсант». Продажи Chery за прошедший месяц выросли в 4,3 раза, до 10,1 тыс. автомобилей. Реализация Haval выросла в 5,2 раза, до 8,3 тыс. штук.

В десятку самых продаваемых зарубежных автомобилей в июне также вошли суббренды Chery – Exeed (рост в 3,6 раза, до 3,1 тыс. штук) и Omoda (продано почти 3,4 тыс. машин), а также китайские Geely (рост в 4,2 раза, до 6,9 тыс. машин) и Changan (рост в 21,7 раза, до 3,5 тыс.).

Ранее Автостат на основе информации «Электронного паспорта» сообщил, что рынок легковых автомобилей в мае показал рост в 2,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, однако оказался чуть ниже апрельского результата – продано 72,2 тыс. машин, из которых более 30% пришлось на отечественную Lada.