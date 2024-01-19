Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.34 комментария
Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Фалилеев осужден на 9 лет
Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Владимир Фалилеев осужден на 9 лет колонии за вязтку
Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии.
«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом пять млн рублей», – приводит ТАСС слова судьи.
Отмечается, что Фалилеева обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.
По данным портала «Новосибирск онлайн» экс-прокурора обвиняют в получении взяток на сумму около 11 миллионов рублей от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового.
Взамен прокурор, по версии следствия, оказывал «разного рода услуги»: ограждал бизнес от проверок, предупреждал о жалобах и заявлениях.