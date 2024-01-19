ВОЗ заявила о вспышке гепатита А в секторе Газа

ВОЗ: Вирусом гепатита A могут быть заражены несколько тысяч человек в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса в его микроблоге.

Глава ВОЗ отметил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.



По словам Гебрейесуса, причиной распространения болезни в секторе Газа стали «нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг».

«Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий», – подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за израильских бомбардировок. По его словам, миротворцам ООН нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.