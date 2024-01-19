Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
ВОЗ заявила о вспышке гепатита А в секторе Газа
ВОЗ: Вирусом гепатита A могут быть заражены несколько тысяч человек в секторе Газа
На территории сектора Газа подтверждено 24 случая заражения гепатитом А, еще несколько тысяч человек могут быть инфицированы этим вирусом, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса в его микроблоге.
Глава ВОЗ отметил, что гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания.
По словам Гебрейесуса, причиной распространения болезни в секторе Газа стали «нечеловеческие условия жизни – практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг».
«Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий», – подчеркнул глава ВОЗ.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за израильских бомбардировок. По его словам, миротворцам ООН нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе.