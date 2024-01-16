  • Новость часаДесятилетняя девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    34 комментария
    16 января 2024, 05:28

    Генсек ООН заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за бомбардировок

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о проблемах с доставкой помощи в Газу из-за израильских бомбардировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированные бомбардировки Израиля на территории сектора Газа не позволяют ООН доставлять в анклав гуманитарную помощь, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «Мы не можем эффективно доставлять гуманитарную помощь, пока Газа подвергается массированным беспощадным бомбардировкам. Нам нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе», – приводит ТАСС слова Гуттериша в его микроблоге.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

    Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».

    15 января 2024, 16:15
    Эрдоган отменил визит турецкой делегации на форум в Давосе

    Bloomberg: Турция отказалась от участия в саммите ВЭФ в Давосе из-за позиции организаторов по войне в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган отменил визит турецкой делегации на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за позиции организаторов касательно конфликта Палестины и Израиля, сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек планировал посетить саммит в Давосе, но Эрдоган остановил его, передает РИА «Новости». Такое решение президента Турции может негативно сказаться на взаимодействии страны с мировыми инвесторами, пишет агентство.

    Отмечается, что Эрдоган и ранее использовал Давос для демонстрации своей политической позиции по палестино-израильскому конфликту: в 2009 году турецкий лидер раскритиковал действующего тогда президента Израиля Шимона Переса из-за операции в Газе и покинул форум, пообещав больше никогда не принимать в нем участия.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные преступления, которые в Газе совершает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сравнимы с деяниями нацистского режима во главе с Гитлером.

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    14 января 2024, 19:18
    Нетаньяху вызвал раздражение Байдена из-за отказа следовать советам США

    Axios: Байден недоволен Нетаньяху из-за его отказа выполнять рекомендации США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа, сообщил портал Axios.

    Источники из числа чиновников США сообщили, Байден и другие американские должностные лица сильно раздражены «поведением» Нетаньяху, который отверг большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе. Есть мнение, что терпение президента кончается, по словам другого источника, Вашингтон очень разочарован, передает ТАСС.

    В публикации уточняется, что США недовольны тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу.

    Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий.

    Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, то Байден не сможет на том же уровне поддерживать действия Израиля.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.

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    14 января 2024, 20:19
    В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

    Кирби заявил, что пришло время Израилю снизить интенсивность боев в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

    Кирби заявил, что после возвращения госсекретаря Энтони Блинкена из Израиля, в Белом доме обсуждаются операции по переходу к операциям меньшей интенсивности, сейчас пришел подходящий момент для этого, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль вывел из Газы часть войск, и меньше наносит удары с воздуха. Кирби считает, что переход к операциям меньшей интенсивности было бы верным шагом в военной кампании против ХАМАС, поскольку военные Израиля смогли предпринять шаги против ресурсов и инфраструктуры, которые ХАМАС использует для совершения нападений.

    Сотрудник СНБ отметил, что Вашингтон не ждет от Израиля прекращения противодействия ХАМАС,  власти еврейского государства «имеют полное право и обязаны» продолжить действовать против радикального движения.

    Между тем, глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа.

    Напомним, Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

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    14 января 2024, 07:49
    WAFA: Израильские военные схватили сестер убитого члена руководства ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западном берегу реки Иордан израильскими силовиками задержаны сестры убитого в начале января члена руководства движения ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают палестинские информационные агентства.

    Сестер члена руководства движения Даляль и Фатиму аль-Арури схватили утром в воскресенье в их собственных домах в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу, передает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

    Телеканал Al Jazeera показал кадры с сыном одной из сестер. По его словам, военнослужащие Израиля пришли к нему в дом и разгромили там все. Также они изъяли фотографии его дяди.

    Катар ранее заявлял, что убийство аль-Арури негативно повлияло на его посредническую роль выступать посредником между Израилем и ХАМАС в переговорах.

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    14 января 2024, 04:19
    В Вашингтоне митингующие не смогли снести ограждение Белого дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице США демонстранты, участвовавшие в митинге в поддержку палестинского народа, попытались снести ограждение у Белого дома, они закидали правоохранителей бутылками.

    В субботу в американской столице прошел масштабный митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа, протестующие попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома, передает РИА «Новости».

    На место приехали наряды полиции, их митингующие закидали игрушками и бутылками, они облили полицию водой.

    Также масштабная акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, там полицейские задержали девятерых.

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    14 января 2024, 19:33
    Лидер «Хезболла» назвал ошибкой удары США по Йемену

    Лидер «Хезболла» Насрулла: США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден проявил недальновидность, отдав приказ атаковать территорию Йемена для остановки операции хуситов в Красном море, заявил лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте.

    Насрулла заявил, что действия американцев говорят о незнании народа Йемена и его воли к сопротивлению. По словам политика, удары крылатыми ракетами ничего не изменят, йеменцы не отступят до тех пор, пока не прекратится «израильская агрессия» в секторе Газа», передает ТАСС.

    Лидер «Хезболла» отметил, что каждый араб, мусульманин, свободный и благородный человек обязан заявить сейчас о своей поддержке Йемена, его народа, армии и движения «Ансар Аллах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по ситуации в Красном море не дает права даже думать о нанесении ударов по Йемену.

    В посольстве России в Йемене заявили, что удары коалиции во главе с США и Британией по объектам хуситов в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения страны.

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    15 января 2024, 21:52
    В Израиле заявили о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

    Министр обороны Израиля Галант заявил о скором завершении интенсивных боев на юге Газы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава израильского министерства обороны Йоав Галант сообщил о завершении этапа интенсивных боевых действий в секторе Газа.

    «В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев», – сказал Галант в обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Министр заявил, что на севере палестинского анклава этот этап завершен, в скором времени он завершится и в южной части Газы.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

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    13 января 2024, 22:32
    Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

    Израиль продолжит «войну до конца», пока не достигнет «решительной победы» и ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и нейтрализации угрозы из сектора Газы, сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что израильскую сторону не остановит «ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой».

    Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.

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    13 января 2024, 22:17
    В Вашингтоне начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа

    Рядом с Белым домом начался митинг за прекращение конфликта в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре американской столицы началась акция в поддержку палестинского народа, она проходит в нескольких кварталах от Белого дома, в манифестации участвуют несколько тысяч человек.

    Представитель American Muslims for Palestine («Американские мусульмане за Палестину») сообщил ТАСС, что организаторы рассчитывают увидеть до 25 тыс. человек.

    Демонстранты скандируют призывы «положить конец геноциду в Газе» и призывают перестать финансировать «апартеид со стороны Израиля».

    Израильские власти, по их мнению, должны быть призваны к ответу за преступления «против человечности» в секторе Газа. В манифестации участвуют американские граждане со многих штатов, включая Висконсин, Миннесоту, Техас и Флориду.

    Правоохранители перекрыли все четыре улицы, которые подходят к площади, на месте присутствуют десятки нарядов. После акции протеста участники планируют выйти к Белому дому.

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    14 января 2024, 12:31
    Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и сектором Газа

    Tекст: Валентина Григоренко

    Необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху, Израиль уничтожит ХАМАС и демилитаризует сектор Газа, однако военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать на границу с Египтом, поэтому необходимо закрыть этот южный проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По его словам, Израиль пока не решил, как именно будет действовать при закрытии границы Газы с Египтом, но это будет означать возобновление израильского контроля над анклавом и удар по суверенитету палестинцев в секторе Газа.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.

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    14 января 2024, 06:17
    Израиль ударил по двум городам в секторе Газа

    Al Jazeera: Израиль ударил по двум городам в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские в воскресенье утром военные нанесли два удара по двум городам в секторе Газа, есть погибшие, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Армия Израиля ударила по городу Дейр-эль-Балах в центре анклава и по жилому дому в центре города Рафах в южной части сектора, утверждает Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив готов сражаться до полного уничтожения ХАМАС.

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    14 января 2024, 02:37
    В Лондоне полиция задержала девятерых участников пропалестинской акции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В британской столице задержаны несколько участников многотысячной акции в поддержку палестинского народа, об этом сообщили в полиции города.

    Правоохранители задержали троих подозреваемых в разжигании расовой ненависти, двоих – за нарушение общественного порядка, еще одним задержанным оказался человек, у которого были предметы, которые могли причинить ущерб, сообщила полиция Лондона, передает РИА «Новости».

    Еще трое раздавали листовки, их подозревают в поддержке запрещенной организации.

    Там добавили, что большинство из тех, кто пришел на собрание, вели себя мирно и законопослушно. Всего задержано девять человек.

    По данным Independent, в митинге участвовали тысячи человек. Они призывали прекратить огонь в секторе Газа.

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    14 января 2024, 15:28
    Число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек

    Минздрав Палестины: Число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тыс. человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа.

    Как отмечается в сообщении министерства, которое распространил телеканал «Аль-Джазира», число жертв израильской агрессии выросло до 23968 погибших, еще 60582 получили ранения, передает РИА «Новости».

    По информации ведомства, за последние 24 часа в результате действий армии Израиля произошло 11 массовых убийств, унесших жизни 125 человек.

    Ранее собеседники газеты New York Times в палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем в последние 15 лет.

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    15 января 2024, 22:22
    Хуситы взяли ответственность за атаку на американское судно

    Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», – сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

    По его словам, «попадание было прямым».

    Сариа подчеркнул, что хуситы считают законными целями военные корабли США и Великобритании, которые использовались для нанесения ударов по территории Йемена.

    Кроме того, представитель движения отметил, что вооруженные силы Йемена продолжат проводить операции по предотвращению израильского судоходства в водах Красного и Аравийского морей.

    Ранее сообщалось, что не менее четырех танкеров катарской государственной компанией QatarEnergy для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

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    15 января 2024, 19:50
    Палестина решила требовать от Израиля возмещения ущерба за разрушения в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

    «Мы потребуем, чтобы Израиль в международных судах возместил полную стоимость всего, что он разрушил в секторе Газа, и понес полную ответственность за жизни наших людей, против которых он совершил преступления», – сказал Штайе, пишет WAFA, передает ТАСС.

    Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».

    «Необходимо прекратить агрессию против палестинского народа, обеспечить доставку достаточного количества продовольствия и гуманитарной помощи, а также перезапустить электростанцию и водопровод», – заявил Штайе.

    Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило о гибели почти 24 тыс. человек в результате израильских обстрелов палестинского анклава.

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