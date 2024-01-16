На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.2 комментария
Генсек ООН заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за бомбардировок
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о проблемах с доставкой помощи в Газу из-за израильских бомбардировок
Массированные бомбардировки Израиля на территории сектора Газа не позволяют ООН доставлять в анклав гуманитарную помощь, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мы не можем эффективно доставлять гуманитарную помощь, пока Газа подвергается массированным беспощадным бомбардировкам. Нам нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе», – приводит ТАСС слова Гуттериша в его микроблоге.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.
Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».