Генсек ООН заявил о невозможности доставлять помощь в Газу из-за бомбардировок

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о проблемах с доставкой помощи в Газу из-за израильских бомбардировок

Tекст: Денис Тельманов

«Мы не можем эффективно доставлять гуманитарную помощь, пока Газа подвергается массированным беспощадным бомбардировкам. Нам нужна безопасность для персонала, а также восстановление логистики и деловой активности в регионе», – приводит ТАСС слова Гуттериша в его микроблоге.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.

Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».