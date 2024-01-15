Палестина решила требовать от Израиля возмещения ущерба за разрушения в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы потребуем, чтобы Израиль в международных судах возместил полную стоимость всего, что он разрушил в секторе Газа, и понес полную ответственность за жизни наших людей, против которых он совершил преступления», – сказал Штайе, пишет WAFA, передает ТАСС.

Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».

«Необходимо прекратить агрессию против палестинского народа, обеспечить доставку достаточного количества продовольствия и гуманитарной помощи, а также перезапустить электростанцию и водопровод», – заявил Штайе.

Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило о гибели почти 24 тыс. человек в результате израильских обстрелов палестинского анклава.