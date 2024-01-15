На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Палестина решила требовать от Израиля возмещения ущерба за разрушения в Газе
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страна в международных судах потребует от Израиля компенсаций за разрушения в секторе Газа.
«Мы потребуем, чтобы Израиль в международных судах возместил полную стоимость всего, что он разрушил в секторе Газа, и понес полную ответственность за жизни наших людей, против которых он совершил преступления», – сказал Штайе, пишет WAFA, передает ТАСС.
Палестинский премьер напомнил, что конфликт в Газе продолжается 101 день, все это время анклав находится «во тьме без электричества, без воды, без лекарств и коммуникаций» и «подвергается адским несчастьям, таким как этнические чистки, геноцид, голод, жестокое обращение, пытки и ежедневные убийства».
«Необходимо прекратить агрессию против палестинского народа, обеспечить доставку достаточного количества продовольствия и гуманитарной помощи, а также перезапустить электростанцию и водопровод», – заявил Штайе.
Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило о гибели почти 24 тыс. человек в результате израильских обстрелов палестинского анклава.