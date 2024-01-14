Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.6 комментариев
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек
Минздрав Палестины: Число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тыс. человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа.
Как отмечается в сообщении министерства, которое распространил телеканал «Аль-Джазира», число жертв израильской агрессии выросло до 23968 погибших, еще 60582 получили ранения, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, за последние 24 часа в результате действий армии Израиля произошло 11 массовых убийств, унесших жизни 125 человек.
Ранее собеседники газеты New York Times в палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем в последние 15 лет.