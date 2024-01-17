Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.10 комментариев
Король Британии временно отошел от дел
Король Британии временно отошел от публичных обязанностей
Медицинская процедура в связи с увеличением простаты будет проведена на следующей неделе королю Великобритании Карлу III, он на время перестанет исполнять публичные обязанности, следует из заявления Букингемского дворца.
В сообщении отмечается, что королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты, отмечается, что новообразование у Карла III доброкачественное, корректирующая процедура будет проведена на следующей неделе, публичные обязанности монарха будут отложены, передает ТАСС.
Ранее стало известно о том, что супруга старшего сына короля Великобритании, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт перенесла 16 января операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта.