Замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом

Tекст: Кристина Цыцура

Гриффит обратил внимание на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявил: «А это у нас Марс!». Но оказалось, что это было Солнце, передает РИА «Новости».

Далее чиновник снова сказал: «Вот это – Сатурн!», когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: «Нет-нет, это Юпитер», – говорится в статье.

Позже Гриффит заявил, что пока только учится работать на новой должности, и добавил, что он не является «энциклопедией».

Ранее замминистра назвал Британию «великой космической державой», чьи исследования и инновации необходимы для реализации проектов по колонизации Марса.