Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом
Заместитель министра науки, инноваций и технологий Британии Эндрю Гриффит, который отвечает за космические проекты в стране, во время визита в лондонский Музей науки перепутал Солнце с Марсом, а Юпитер – с Сатурном, пишет издание House.
Гриффит обратил внимание на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявил: «А это у нас Марс!». Но оказалось, что это было Солнце, передает РИА «Новости».
Далее чиновник снова сказал: «Вот это – Сатурн!», когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: «Нет-нет, это Юпитер», – говорится в статье.
Позже Гриффит заявил, что пока только учится работать на новой должности, и добавил, что он не является «энциклопедией».
Ранее замминистра назвал Британию «великой космической державой», чьи исследования и инновации необходимы для реализации проектов по колонизации Марса.