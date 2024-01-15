Японские СМИ: Экономические отношения Тайваня с Пекином могут обостриться

Nikkei: Экономические отношения Тайваня с Пекином могут обостриться

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, победивший на выборах политик известен жестким отношением к Пекину, нарастание конфликта может быть чревато глобальными последствиями и проблемами в мировых цепочках поставок, передает ТАСС.

При этом материковый Китай и Тайвань, пишет Nikkei, находятся в отношениях экономической взаимозависимости. Так, остров является крупнейшим торговым партнером материковой части страны – только в прошлой году на Тайвань приходилось 35% экспорта и 20% импорта.

В этой связи материковый Китай серьезно зависит от закупок полупроводников на Тайване, которые используются в электронных устройствах, включая смартфоны.

Как отмечает японская газета, Пекин уже вводил против острова экономические санкции, в том числе запрет на импорт ряда сельскохозяйственных товаров и отмену таможенных льгот для 12 видов промышленной продукции. В деловых кругах Тайваня высказываются опасения, что такие меры будут ужесточены после избрания Лай Циндэ, выступающего за дальнейшее сближение с США.

Также издание утверждает, что нарастание конфликта и взаимный обмен мерами экономического возмездия могут вызвать хаос в мировой системе поставок с учетом важной роли Тайваня, на который приходится до 90% производства сложных полупроводников.

Ранее победивший на выборах на Тайване Лай Циндэ уже пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин и дальше будет придерживаться принципа «одного Китая».