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    Почему Гонсало Лира был опасен для США
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    В Польше заявили об огромном преимуществе России в зоне СВО
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки в Дубае за антироссийские высказывания
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    59 комментариев
    13 января 2024, 20:55

    В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване

    В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин и дальше будет придерживаться принципа «одного Китая», заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа после оглашения результатов выборов на Тайване.

    Он подчеркнул, что Китай будет придерживаться «Консенсуса 1992 года» и «решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня», передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах.

    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

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    13 января 2024, 11:50
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине

    Американский бизнесмен Маск назвал ужасной смерть американского блогера Лиры на Украине

    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    @ Diego Nangano/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

    «Это ужасно!» – передает РИА «Новости» цитату в соцсети X (запрещена в России).

    Ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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    13 января 2024, 01:11
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (15)
    13 января 2024, 10:35
    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену

    Спикер Госдумы Володин: Байдену в преддверии выборов нужна маленькая победоносная война

    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену
    @ Russian State Duma Press Service/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В данный момент рейтинг действующего президента США Джо Байдена предельно низкий, он стремится отвлечь избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН, прежде всего для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США.

    По словам Володина, деятельность Байдена одобряют только 38,9% американцев, сейчас ему «нужна маленькая победоносная война».

    По мнению политика, этой стало причиной того, что администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен.

    «Даже его сторонники заявляют, что он нарушил конституцию», – заметил Володин.

    «Если США – правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть», – резюмировал он.

    В субботу центральное командование Пентагона заявило, что новый американский удар по Йемену нацеливали на радарную установку хуситов.

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    13 января 2024, 05:11
    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой

    CBS: Нацгвардия Техаса «выгнала» пограничников с границы с Мексикой

    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой
    @ Mark Otte/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы, сообщает CBS.

    Власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать этот район, агентам пограничного патруля запрещен въезд для исполнения обязанностей, заявил источник CBS, передает РИА «Новости».

    Собеседник пояснил, что не знает, какими полномочиями техасские власти обладают над федеральным правительством. Отмечается, что противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, где обычно проходят мигранты.

    Нацгвардейцы Техаса, которых развернул губернатор штата и республиканец Грег Эббот, «захватили контроль» над парком Шелби в городе. В парке федеральные пограничники содержали мигрантов перед транспортировкой для дальнейшего оформления.

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    13 января 2024, 04:23
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    @ Yahya Arhab/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты и Британия вновь произвели авиаудар по йеменской столице Сана, сообщил источник в администрации города.

    Удар нанесен по северной части Саны по авиационной базе Ад-Длейми, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Информацию об ударе подтвердил телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

    До этого Пентагон сообщал, что США и их союзники при авиаударах по Йемену использовали свыше 150 боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США и Британия нарушили резолюцию ООН, нанеся удары по Йемену.

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    13 января 2024, 09:24
    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В российской журналистике происходит четкое разделение на уехавших из страны и работающих на врага и тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

    По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

    Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

    «В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

    Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

    Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.

    Коментарии (62)
    13 января 2024, 15:07
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    В российском посольстве сочли плачевными итоги визита Сунака в Киев
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоги визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев плачевны для Украины, такую оценку дали в посольства России в Лондоне.

    В комментарии посольства говорится, что Британия продолжает рассматривать Украину как нацеленный против России геополитический инструмент. В диппредставительстве отметили, что подписанное между Киевом и Лондоном соглашение свидетельствует о том, что Украине не оставили шанса выйти из конфликта переговорным путем, передает ТАСС.

    В посольстве подчеркнули, что британское руководство делает все, чтобы не дать Группе семи (G7) и НАТО «очнуться от антироссийского угара и осознать гнетущие последствия происходящего для континента», подталкивая партнеров продолжать поставки вооружений Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (20)
    13 января 2024, 18:48
    Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки в Дубае за антироссийские высказывания
    Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки в Дубае за антироссийские высказывания
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) и украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) получили штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае, сообщают СМИ.

    Как пишет Mash, Галкину был выписан штраф на 100 тыс. дирхам (почти 2,4 млн рублей) после того, как департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ, или DTCM) изучил запись прошлогоднего выступления Галкина в ОАЭ. Во время своих выступлений он высказывался против России, а также произнес со сцены лозунг украинских националистов «Слава Украине», передает «Российская газета».

    Данилко был оштрафован за антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году и попытку «разжечь межнациональный конфликт». Кроме того, украинскому артисту также запретили въезд в ОАЭ.

    Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов.

    Коментарии (28)
    13 января 2024, 17:23
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

    По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».

    Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Коментарии (14)
    12 января 2024, 22:02
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории умер журналист с американским и чилийским гражданствами Гонсало Лира, его удерживала служба безопасности Украины (СБУ), сообщил американский телеведущий Такер Карлсон.

    О смерти 55-летнего журналиста сообщил его отец, мужчина умер в украинской тюрьме, он находился там, поскольку критиковал правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщил Карлсон, передает ТАСС.

    По его словам, хоть журналист был американцем, администрация США явно «поддерживала его заключение и пытки».

    Карлсон заявлял, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (6)
    13 января 2024, 12:15
    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации

    Рогов: Киев готовит два сценария антироссийской провокации

    Рогов заявил о подготовке Киевом двух сценариев антироссийской провокации
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство готовит два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть внимание и поддержку западных стран, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Согласно информации источника из ближайшего окружения украинского президента Владимира Зеленского, Киев готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание международного сообщества, которое утихло из-за конфликтов в Газе и Йемене, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что первым сценарием является обстрел якобы силами ВС России одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории для картинки с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения

    Вторым сценарием станет серия разрушительных ударов по мирным российским городам.

    Ранее в МИД России сообщали, что украинская сторона запланировала проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании химического оружия.

    Коментарии (23)
    13 января 2024, 13:50
    Страховщик назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
    Страховщик назвал ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 млрд рублей, что сопоставимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года.

    «Важно оценить, будут ли человеческие жертвы, застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар на складе Wildberries в Петербурге на 70 тыс. кв. метров, который начался утром.

    Коментарии (12)
    13 января 2024, 03:08
    В США представили экспериментальный сверхзвуковой пассажирский лайнер X-59

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания Lockheed Martin презентовали экспериментальный пассажирский сверхзвуковой самолет X-59.

    Этот самолет изменит то, как путешествуют люди, заявила в связи с презентацией замглавы НАСА Пэм Мэлрой, передает РИА «Новости».

    Презентация прошла в Калифорнии, на территории завода Lockheed Martin.

    X-59 создают по программе Quesst, его главной задачей станет сбор информации для возможного пересмотра запрета властей на сверхзвуковые коммерческие полеты над сушей. Ограничения вводились из-за шума, которые вызывает сверхзвуковой полет.

    Скорость лайнера, согласно расчетам, будет доходить до 1488 километров в час, он не должен вызывать хлопков, связанных со сверхзвуковым полетом благодаря своему дизайну.

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