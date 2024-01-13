Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.9 комментариев
В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване
Пекин и дальше будет придерживаться принципа «одного Китая», заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа после оглашения результатов выборов на Тайване.
Он подчеркнул, что Китай будет придерживаться «Консенсуса 1992 года» и «решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня», передает РИА «Новости».
Ранее представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах.