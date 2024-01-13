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    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    52 комментария
    13 января 2024, 16:06

    Кандидат правящей партии Тайваня заявил о победе на выборах главы администрации острова

    Кандидат правящей партии Тайваня заявил о победе на выборах главы администрации острова
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах.

    Он поблагодарил оппозицию за поздравления, передает ТАСС.

    Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ признал свое поражение на выборах, пообещав в следующий раз «отвоевать страну».

    Также сообщается, что кандидат от выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи признал свое поражение.

    Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ уже пообещал противостоять угрозам и запугиванию со стороны Пекина.

    13 января 2024, 05:32
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.

    Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.

    Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.

    Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 17:04
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшую неделю поразила на Донецком направлении более 1,5 тыс. украинских военных, пять танков, две БМП Bradley, пять «Козак» и 14 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили шесть атак со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны уточнили, что в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что Россия поразила пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В Минобороны сообщили, что авиацией ВКС и средствами ПВО за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, и вертолет Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В ведомстве подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 21:46
    СМИ: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

    Ambrey: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

    СМИ: Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно перевозивший российскую нефть, сообщила британская компания Ambrey.

    По данным Ambrey, речь идет о судне, капитан которого ранее проинформировал об обстреле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Выпущенная в сторону судна ракета упала в воду в 400-500 метрах от его борта, передает ТАСС.

    Экипаж танкера заметил три небольших плавсредства, с одного из которых и мог быть произведен выстрел. Пострадавших нет, судно продолжило идти по своему маршруту.

    В Ambrey утверждают, что нападавшие действовали на основе устаревшей информации о связи судна с британской компанией. Также в компании заявили, что это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами.

    Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

    Коментарии (16)
    13 января 2024, 01:11
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры
    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (15)
    13 января 2024, 11:50
    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине

    Американский бизнесмен Маск назвал ужасной смерть американского блогера Лиры на Украине

    Маск эмоционально отреагировал на смерть американского блогера на Украине
    @ Diego Nangano/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

    «Это ужасно!» – передает РИА «Новости» цитату в соцсети X (запрещена в России).

    Ранее в государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    Коментарии (11)
    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    Коментарии (69)
    12 января 2024, 18:32
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

    После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

    Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.

    Коментарии (30)
    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (45)
    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

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    13 января 2024, 05:11
    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой

    CBS: Нацгвардия Техаса «выгнала» пограничников с границы с Мексикой

    Нацгвардия Техаса выгнала пограничников с границы с Мексикой
    @ Mark Otte/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы, сообщает CBS.

    Власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать этот район, агентам пограничного патруля запрещен въезд для исполнения обязанностей, заявил источник CBS, передает РИА «Новости».

    Собеседник пояснил, что не знает, какими полномочиями техасские власти обладают над федеральным правительством. Отмечается, что противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, где обычно проходят мигранты.

    Нацгвардейцы Техаса, которых развернул губернатор штата и республиканец Грег Эббот, «захватили контроль» над парком Шелби в городе. В парке федеральные пограничники содержали мигрантов перед транспортировкой для дальнейшего оформления.

    Коментарии (11)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    13 января 2024, 10:35
    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену

    Спикер Госдумы Володин: Байдену в преддверии выборов нужна маленькая победоносная война

    Володин объяснил, зачем США ударили по Йемену
    @ Russian State Duma Press Service/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В данный момент рейтинг действующего президента США Джо Байдена предельно низкий, он стремится отвлечь избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН, прежде всего для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США.

    По словам Володина, деятельность Байдена одобряют только 38,9% американцев, сейчас ему «нужна маленькая победоносная война».

    По мнению политика, этой стало причиной того, что администрация Байдена не уведомила Конгресс США о нападении на Йемен.

    «Даже его сторонники заявляют, что он нарушил конституцию», – заметил Володин.

    «Если США – правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть», – резюмировал он.

    В субботу центральное командование Пентагона заявило, что новый американский удар по Йемену нацеливали на радарную установку хуситов.

    Коментарии (13)
    13 января 2024, 04:23
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
    @ Yahya Arhab/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты и Британия вновь произвели авиаудар по йеменской столице Сана, сообщил источник в администрации города.

    Удар нанесен по северной части Саны по авиационной базе Ад-Длейми, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Информацию об ударе подтвердил телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

    До этого Пентагон сообщал, что США и их союзники при авиаударах по Йемену использовали свыше 150 боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США и Британия нарушили резолюцию ООН, нанеся удары по Йемену.

    Коментарии (37)
    12 января 2024, 17:48
    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины

    Глава эстонской разведки Кивисельг признал серьезный ущерб от ракетных ударов России по военным объектам Украины

    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина несет серьезный ущерб от российских массированных ракетных ударов по военным объектам, несмотря на то что Киев всегда отрицает это, заявил глава эстонской военной разведки Антс Кивисельг.

    Как указал Кивисельг, в последние недели Россия активно использует бомбардировщики дальней авиации и ракеты «Калибр» для ударов по Украине, что «наносит значительный ущерб военным объектам», передает РИА «Новости».

    По его словам, на территории Украины были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений.

    Он добавил, что тактика ВС России по-прежнему направлена на истощение запасов систем ПВО Украины, и с наступлением холодов можно ожидать больше массированных атак со стороны России, поскольку сейчас она производит больше боеприпасов, чем использует.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 18:44
    Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов

    Гендиректор Фонда президентских грантов Чукалин: Проекты по популяризации семейных ценностей получат более полумиллиарда рублей

    Проекты по популяризации семейных ценностей получили поддержку Фонда президентских грантов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    15% из числа всех проектов, поддержанных в этом году Фондом президентских грантов, направлены на поддержку и популяризацию семейных ценностей. На эти проекты выделено больше полумиллиарда рублей, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В пятницу по итогам заседания координационного комитета фонда было объявлено о том, что по итогам первого конкурса этого года поддержку президента получат более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО.

    «Проекты по семейным ценностям вышли на третье место. Из 11 направлений нашего конкурса одно так и называется – Поддержка семьи», – сказал Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

    По его словам, только по этому грантовому направлению поддержано 15% из числа всех проектов. «На эти проекты выделено больше полумиллиарда. А всего мы выделяем 4,4 млрд рублей. Учитывая, что 1 февраля стартует второй конкурс и там тоже есть это направление, то это будет огромное подспорье для того, чтобы поддержать проекты, связанные с популяризацией укрепления семейных ценностей», – пояснил Чукалин.

    О том, что более 1,5 тыс. социально ориентированных НКО получат гранты на общую сумму 4,4 млрд рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году, заявил в пятницу первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Кроме этого, мы приняли решение о выделении еще 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 6,3 млрд рублей», – сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета фонда. Его цитирует ТАСС.

    Всего в этот раз на гранты главы государства претендовали почти 11 тыс. инициатив. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,9 млрд рублей.

    В ходе заседания также стало известно, что 458 некоммерческих организаций получают гранты от фонда впервые, еще 257 – лишь во второй раз (за семь лет и 17 проведенных конкурсов), а 196 – в третий. Это говорит не только о доступности президентской поддержки, но и о том, что НКО не попали в зависимость от одного источника.

    Победившие инициативы охватывают всю территорию страны. 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    Среди победителей этого конкурса 17 ведущих НКО, занимающихся реабилитацией участников СВО. Общая сумма выделяемых им грантов – 169 млн рублей. В частности, союз «Кибатлетика» получит грант в размере 25 млн рублей на то, чтобы подготовить три площадки для реабилитации тех, кто после ранения в ходе СВО должен пользоваться протезом. Первая площадка будет расположена в ЛНР, вторая появится в Белгородской области (туда смогут обращаться и люди из соседних областей), а третья откроется в Подмосковье – она будет работать для нуждающихся в такой помощи из разных регионов России.

    Самый большой грант – 49 млн рублей – выделяется «Российскому Красному Кресту» на долгосрочный проект: за три года команда планирует сформировать сообщество квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися людьми и сделать свою цифровую платформу-агрегатор для поиска таких помощников ведущей в стране.

    Один из самых маленьких грантов – 112 тыс. рублей – получит Центр социального обслуживания «Мы-Вместе!» из города Вытегры Вологодской области. В проекте запланирована воспитательная и просветительская работа с подростками группы риска.

    В начале февраля стартует следующий конкурс фонда, заявки на участие в нем можно будет подать до 15 марта.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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