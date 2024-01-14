  • Новость часаЗахарова назвала условия для переговоров по Украине
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    Российские танки получили новую защиту от беспилотников
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    ВСУ увидели сложности во владении истребителями F-16
    Швеция строит подлодки для «противодействия России»
    В Болгарии призвали убрать из учебников по истории упоминание о дружбе с Россией
    В Wildberries потеряли связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
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    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    19 комментариев
    14 января 2024, 22:15

    Министр обороны Украины не стал раскрывать план ВСУ на 2024 год

    Министр обороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

    Tекст: Ольга Никитина

    Только киевский режим и его партнеры знают планы вооруженных сил Украины на 2024 год, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции в Давосе.

    Трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

    Ранее командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет.

    14 января 2024, 11:23
    В Киеве заявили о сложности содержания F-16

    Игнат: Содержать истребители F-16 будет очень сложно

    В Киеве заявили о сложности содержания F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет полностью перейти на западную технику, но содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

    Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.

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    14 января 2024, 06:39
    Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит «торги» на место премьера Шмыгаля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис украинского президента Владимира Зеленского намеревается создать новое правительство перед наступающим кризисом, он планирует «торги» на место премьера, заявил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО по делу о государственной измене.

    Офис Зеленского готовит правительство «национального единства» перед наступлением экономическим, финансовым и социальным кризисами, заявил Дубинский. Его слова публикуют в соцсетях его адвокаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что для премьер-министра Дениса Шмыгаля готовят «бомбу» в виде протокола украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

    Парламентарий пояснил, что замена главы украинского правительства даст поле «для торга» как внутри, так и снаружи Украины.

    Также Дубинский высказался по поводу сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. Он пояснил, что сделают тогда, когда это потребуется Зеленскому, поскольку без депутатов «Слуги народа» убрать спикера не получится. По словам Дубинского, Стефанчука «берут в заложники свои же».

    Депутат также отметил, что украинские власти согласились с тем, что призыв в ВСУ будет «массовым и жестоким», киевский режим хочет показать, что готов идти «до победного конца».

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    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

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    14 января 2024, 18:25
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

    Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Западе ощущается усталость от конфликта вокруг Украины. От этого появляется осознание, что Москве и Киеву придется садиться за стол переговоров. Но при этом навязать России «формулу мира» Зеленского не получится, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине.

    «Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

    При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

    Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.

    Коментарии (6)
    14 января 2024, 01:47
    Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским гражданам следует самостоятельно покупать детали к беспилотникам и собирать эти устройства на дому, заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Украинцам нужно самим начать собирать FPV-дроны, участвуя в специальной программе. Они смогут получить доступ к лекциям и списку компонентов, инструментов и материалов, которые нужно закупить, сообщил Федоров, передает ТАСС.

    Программа предусматривает общение с лекторами, инженерами, собранные устройства нужно будет отправить инструкторам. После проверки качества его передадут военным.

    До этого Федоров заявлял, что ВСУ часто приходится применять FPV-дроны вместо снарядов, поскольку последних не хватает.

    Коментарии (44)
    14 января 2024, 15:16
    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов

    Министр промышленности Камышин заявил, что на Украине тяжело производить артиллерийские боеприпасы

    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».

    Камышин заявил, что производство снарядов идет тяжело, потому что компоненты для них­ – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в Евросоюзе и США, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ЗРК Stormer, Avenger и Stinger.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

    Глава штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.

    Коментарии (9)
    14 января 2024, 03:59
    Шмыгаль заявил, что Украина обязалась «защищать» Британию от России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обязуется помочь Лондону в случае «нападения России» в течение 24 часов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в эфире телевидения.

    Шмыгаль заявил, что соглашение Киева и Лондона является «двусторонним», в случае агрессии против Британии Украина обязуется защищать своего союзника в течение 24 часов, заявил Шмыгаль, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он выразил надежду, что другие государства также подпишут похожие договоренности с Украиной. По словам премьера, соглашения с Лондоном являются «эталоном».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. По словам Сунака, Лондон поставит в 2024 году киевскому режиму дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

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    14 января 2024, 15:03
    Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония исключает высылку прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, поскольку они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.

    Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».

    По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

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    14 января 2024, 05:53
    Минобороны заявило о подавляющих FPV-дроны комплексах на российских танках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российских танках в зоне спецоперации используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания», сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx, передает РИА «Новости».

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины.

    В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского.

    Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными.

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    14 января 2024, 17:03
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, в том числе танк и один ЗРК, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо написал, что общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 складов, пунктов наблюдения и управления и так далее.

    По данным губернатора, у ВСУ растет число заболевших и обмороженных в Крынках, эвакуировать их через Днепр невозможно из-за замерзших речных потоков. Сальдо также пишет, что многие военные ВСУ попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.

    Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

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    14 января 2024, 09:56
    В Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

    Власти Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие получило повреждения в городе Волчанске Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Волчанске Чугуевского района было повреждено предприятие, передает ТАСС. Подробности не приводятся.

    Синегубов добавил, что на некоторое время возникали перебои с энергоснабжением.

    Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    14 января 2024, 16:07
    В Киеве заявили о подготовке договоров о безопасности с США, Германией и Францией

    Советник главы офиса Зеленского Власюк заявил о подготовке договоров о безопасности с США и рядом стран

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией, заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк в эфире телеканала «Рада».

    Власюк заявил, что аналогичные документы, которые были полписаны с Британией, разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединенных Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши. По его словам, идея – предоставление гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский и Риши Сунак, который прибыл с неанонсированным визитом в Киев, подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечается, что соглашение с Украиной не предусматривает участия Британии в конфликте с Россией.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    13 января 2024, 23:03
    В киевском ТЦ произошел пожар, эвакуировано 200 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговом центре «Космополит» украинской столицы произошло возгорание, оттуда эвакуировали сотни людей, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

    Пожар произошел в одном из помещений ТЦ на четвертом этаже, во время тушения из здания эвакуировали около 200 человек, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Огнеборцы ликвидировали пламя чуть меньше двух часов, никто не пострадал.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна женщина обращалась к медикам с жалобой на отравление продуктами горения. От госпитализации она отказалась, ей оказали помощь на месте. Также за помощью обращались восьмилетний ребенок и мужчина, им тоже оказали помощь на месте.

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    14 января 2024, 20:29
    В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов ВСУ

    В Белгороде после атак установили модульную конструкцию для защиты от обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Белгорода возле остановки универсмага после атак ВСУ установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов.

    Укрытие представляет собой конструкцию из пяти бетонных плит, скрепленных между собой, с крышей и входным проемом, передает РИА «Новости».

    Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем, внутри проведены провода для освещения.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

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