Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
Киев договорился с Кишиневом о снижении тарифов за транзит агропродукции
Тариф за транзит украинской аграрной продукции по территории Молдавии будет снижен в 2024 году на 27%, сообщило министерство интеграции Украины.
Также в силу вступит соглашение между Украиной и Молдавией о строительстве пограничного перехода через реку Днестр, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что скидки на транзит товаров с Украины через Молдавию продлены на 2024 год.