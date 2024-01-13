Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
В Польше заявили об огромном преимуществе России в зоне СВО
Экс-премьер Польши Моравецкий рассказал об огромном преимуществе России в зоне боевых действий
Российские военные обладают значительным преимуществом по сравнению с украинскими, заявил экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, Москве удалось достичь такого положения в зоне СВО за счет больших ресурсов и стратегической глубины, передает Ura.ru.
Более того, Моравецкий признал, что «у России, у президента страны Владимира Путина есть стратегическая глубина и терпение в международной политике».
Также польский экс-премьер добавил, что успех ВС России на фронте подтверждается провалом украинского контрнаступления, которое длилось полгода и ни к чему не привело.
По словам Моравецкого, в данный момент ситуация на Украине вызывает опасения в самой Польше, и в НАТО в целом.
Ранее эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины.