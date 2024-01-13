Экс-премьер Польши Моравецкий рассказал об огромном преимуществе России в зоне боевых действий

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Москве удалось достичь такого положения в зоне СВО за счет больших ресурсов и стратегической глубины, передает Ura.ru.

Более того, Моравецкий признал, что «у России, у президента страны Владимира Путина есть стратегическая глубина и терпение в международной политике».

Также польский экс-премьер добавил, что успех ВС России на фронте подтверждается провалом украинского контрнаступления, которое длилось полгода и ни к чему не привело.

По словам Моравецкого, в данный момент ситуация на Украине вызывает опасения в самой Польше, и в НАТО в целом.

Ранее эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины.