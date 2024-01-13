В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.6 комментариев
ВС России поразили украинскую «президентскую» бригаду
Группировка «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков у Богдановки и Новгородского, сообщил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Подразделения группировки успешно отразили четыре контратаки штурмовиков 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки и Новгородского, сообщил Астафьев ТАСС.
Также поражены живая сила и техника 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригад у Веселого и Клещеевки, добавил он.
Украинская сторона потеряла до 265 человек убитыми и ранеными.
Артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и беспилотники поразили пункт управления украинскими дронами, опорный пункт и 25 блиндажей, БМП. При контрбатарейной борьбе уничтожены четыре миномета.