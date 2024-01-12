В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
Замглавы НАТО Джоанэ: Конфликт на Украине может не завершиться в 2025 году
Конфликт на украинской территории продлится еще долго, он может не завершиться и в 2025 году, заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
Конфликт не завершится в 2024 году, и, вероятно, даже в 2025 году, НАТО не видит «военной способности» одержать решающую победу, сказал Джоанэ румынскому телеканалу Digi 24, передает РИА «Новости».
Боевое столкновение будет затяжным с небольшими наступлениями, завоеваниями и потерями территорий, указал замгенсека НАТО.
Альянс не прекратит поддержки киевского режима, ему важно не допустить возможного приближения российских военных к границе Румынии, заключил он.
Ранее New York Times писала, что США потеряли 40 тыс. единиц оружия и техники на 1 млрд долларов при поставках Киеву, поскольку поставки не отслеживались должным образом.