Tекст: Алексей Дегтярев

Конфликт не завершится в 2024 году, и, вероятно, даже в 2025 году, НАТО не видит «военной способности» одержать решающую победу, сказал Джоанэ румынскому телеканалу Digi 24, передает РИА «Новости».

Боевое столкновение будет затяжным с небольшими наступлениями, завоеваниями и потерями территорий, указал замгенсека НАТО.

Альянс не прекратит поддержки киевского режима, ему важно не допустить возможного приближения российских военных к границе Румынии, заключил он.

Ранее New York Times писала, что США потеряли 40 тыс. единиц оружия и техники на 1 млрд долларов при поставках Киеву, поскольку поставки не отслеживались должным образом.