В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
Украинский командующий попросил у США устаревшие штурмовики
Украинский командующий призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики
Американские штурмовики A-10, принятые на вооружение в США еще в 70-х годах прошлого века, необходимы Киеву для поддержки украинской пехоты, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский
Сырский в интервью Reuters рассмотрел «A-10 в качестве варианта» при условии, что украинской армии их дадут. По его словам, это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах. Он добавил, что такие самолеты смогут оказывать необходимую поддержку наземным силам, передает РИА «Новости».
Украинский генерал также уточнил, что важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.
В июле советник главы украинского Минобороны Юрий Сак заявил, что Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, а больше необходимы современные самолеты.
Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.