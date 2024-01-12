Украинский командующий попросил у США устаревшие штурмовики

Украинский командующий призвал США поставить ВСУ устаревшие штурмовики

Tекст: Валентина Григоренко

Сырский в интервью Reuters рассмотрел «A-10 в качестве варианта» при условии, что украинской армии их дадут. По его словам, это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах. Он добавил, что такие самолеты смогут оказывать необходимую поддержку наземным силам, передает РИА «Новости».

Украинский генерал также уточнил, что важную роль могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.

В июле советник главы украинского Минобороны Юрий Сак заявил, что Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, а больше необходимы современные самолеты.

Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.