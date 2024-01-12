В Екатеринбурге мать заставила сына гулять в мороз без обуви

RT: В Екатеринбурге мать, заставившую сына гулять на морозе без обуви, доставили на допрос

Tекст: Ольга Никитина

Источник RT сообщил, что видео, которое появилось в Сети и вызвало широкий общественный резонанс, по предварительным данным, было снято накануне вечером, когда температура воздуха на улице составляла минус 20 градусов.

Проверку после появления скандального видео начали о неисполнении родительских обязанностей, но, по словам источника, административное правонарушение по данной статье может закончиться и уголовным делом, все будет зависеть от объяснений, которые даст мать.

По информации Ura.ru, женщина, заставив сына ходить в одних носках по улице в мороз, решила наказать его за выгул собаки дольше положенного. Сообщается, что мать нецензурно бранилась в адрес ребенка, поскольку у питомца «замерзли лапы».

Очевидцы рассказали, что мальчик «ревел» и что ему было больно, ребенок боялся, что у него «отпадут ноги», на что мать ответила: «Нет, просто заболеешь». Жильцы дома, где все произошло, рассказали, что мать таким образом хотела «проучить» сына.

Ребенок, как сообщается, прошел около 15 метров, проведя на снегу без обуви не менее пяти минут.