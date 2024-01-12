В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
В Екатеринбурге мать заставила сына гулять в мороз без обуви
RT: В Екатеринбурге мать, заставившую сына гулять на морозе без обуви, доставили на допрос
Мать, которая заставила сына гулять без обуви в мороз в Екатеринбурге, находится на допросе, в ситуации разбирается Следственный комитет, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источник RT сообщил, что видео, которое появилось в Сети и вызвало широкий общественный резонанс, по предварительным данным, было снято накануне вечером, когда температура воздуха на улице составляла минус 20 градусов.
Проверку после появления скандального видео начали о неисполнении родительских обязанностей, но, по словам источника, административное правонарушение по данной статье может закончиться и уголовным делом, все будет зависеть от объяснений, которые даст мать.
По информации Ura.ru, женщина, заставив сына ходить в одних носках по улице в мороз, решила наказать его за выгул собаки дольше положенного. Сообщается, что мать нецензурно бранилась в адрес ребенка, поскольку у питомца «замерзли лапы».
Очевидцы рассказали, что мальчик «ревел» и что ему было больно, ребенок боялся, что у него «отпадут ноги», на что мать ответила: «Нет, просто заболеешь». Жильцы дома, где все произошло, рассказали, что мать таким образом хотела «проучить» сына.
Ребенок, как сообщается, прошел около 15 метров, проведя на снегу без обуви не менее пяти минут.