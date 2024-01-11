Посла Дании в Грузии обвинили в нарушении этикета за заявление о российском прошлом Иванишвили

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Слова посла Дании являются безответственными и лживыми, она забыла о своих прямых обязанностях», – заявил депутат от правящей партии Ираклий Заркуа.

По его словам, посол Дании «углубляет такими заявлениями поляризацию и поддерживает маргиналов».

Ираклий Заркуа призвал посла «извиниться перед грузинским обществом и быть в будущем осторожнее в своих заявлениях».

По словам депутата, на пути сближения с ЕС по различным показателям Грузия опережает многие страны – как кандидатов, так и членов этого объединения, в том числе Данию.

«И все эти успехи – заслуга команды Бидзины Иванишвили», – указал парламентарий.

Он выразил уверенность в том, что МИД Грузии вызовет посла для объяснений.

Другой депутат от «Грузинской мечты» Бека Давитулиани заявил, что «не дело посла вмешиваться во внутренние дела Грузии».

«ЕС призывает нас снизить поляризацию и бороться с дезинформацией. А на этом фоне посол Дании создает почву для дезинформации», – отметил он.

«Это дает возможность оппонентам в Грузии радикализировать процессы», – сказал Давитулиани.