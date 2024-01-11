Россельхознадзор не заметил сложностей с поставками бананов из Эквадора

«Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора», – приводит сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что основными импортируемыми из этой страны фруктами являются бананы и ананасы. В частности, за прошлый год из Эквадора было поставлено 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.

Ранее РБК со ссылкой на главу Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину сообщал, что импортеры начали получать предупреждения от контрагентов о вероятных перебоях в поставке бананов. По данным издания, вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла временное закрытие портов, а также отмену выдачи контейнеров большинством агентств.

Ранее в Эквадоре рассказали о влиянии беспорядков на экспорт бананов в Россию

Напомним, в конце прошлого года цена бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей за килограмм.