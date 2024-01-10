Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.6 комментариев
В Эквадоре рассказали о влиянии беспорядков на экспорт бананов в Россию
Обострение ситуации в сфере общественной безопасности в Эквадоре не вызвало перебоев в поставках бананов в Россию, сообщил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов южноамериканской республики Ричард Саласар.
Экспорт бананов на российский и другие рынки осуществляется в нормальном режиме, возникшие ранее логистические трудности преодолены, рассказал Саласар, передает ТАСС.
Он отметил, что «наиболее сложный период уже пройден», и в скором времени власти восстановят контроль во всех городах, которые затронули беспорядки.
Ранее посольство России рекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в связи с активностью организованных преступных группировок.