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Посольство России рассказало о ситуации в Эквадоре
Посольство России рекомендовало не посещать Эквадор из-за беспорядков
Посольство России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в связи с активностью организованных преступных группировок.
Посольство указало в Telegram, что в Эквадоре на фоне бунтов заключенных «в большинстве провинций резко активизировались организованные преступные группировки». В стране ввели режим чрезвычайного положения, комендантский час, «ограничили гражданские свободы».
Преступников после захвата ими двух телеканалов власти объявили «террористическими организациями», а ситуацию в стране – «внутренним вооруженным конфликтом», отметило посольство. Студии каналов освобождены, захватчики задержаны.
Однако в ряде городов и населенных пунктов произошли нападения на полицейские участки, поджоги. Есть жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения. Подчеркивается, что о пострадавших россиянах не сообщалось.
Премьер-министр Перу Альберто Отарола сообщил, что его страна объявит чрезвычайное положение на границе с Эквадором, передает РИА «Новости».
Напомним, вооруженным силам страны приказано «провести военные операции для нейтрализации группировок». Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировка «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито.