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Вооруженные люди захватили в заложники телеведущих в прямом эфире в Эквадоре
Режим «внутреннего вооруженного конфликта» объявлен в Эквадоре после захвата в заложники телеведущих в прямом эфире
В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Television и захватили ведущих в прямом эфире. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта».
На кадрах, снятых в ходе прямого эфира, шесть мужчин в масках направляют оружие на лежащих на полу сотрудников канала в городе Гуаякиль. Полиция сообщила, что «удалось арестовать несколько субъектов и получить улики, связанные с преступлением». Опубликована фотография четырех задержанных, передает ТАСС со ссылкой на El Universo.
Нобоа сообщил, что «подписал президентский указ о режиме внутреннего вооруженного конфликта». Объявлена «мобилизация вооруженных сил и национальной полиции», которые должны защитить страны от «организованной транснациональной преступности, террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов».
Вооруженным силам приказано «провести военные операции для нейтрализации группировок». В тексте документа перечислены более 20 местных и международных банд, подлежащих нейтрализации, в составе крупнейших из них насчитываются десятки тысяч человек, передает РИА «Новости».
Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировка «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение.
Напомним, в последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах из-за бунтов, вспыхнувших в один день. В августе объявили чрезвычайное положение после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, которому угрожал Фито. Фигуранты дела об убийстве кандидата в президенты Эквадора погибли в тюрьме.