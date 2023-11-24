В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.4 комментария
Цена бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей за килограмм
РБК: Цена килограмма бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей
Средняя розничная цена килограмма бананов в октябре 2023 года поднялась до 143,4 рубля, преодолев отметку в 140 рублей средней месячной цены впервые за все время наблюдений, сообщили СМИ со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с октябрем прошлого года стоимость этого продукта выросла на 47% – в октябре 2022 года средняя цена составляла 97,7 рубля за 1 кг, сообщает РБК.
Предыдущий рекорд подорожания за октябрь бананы поставили в 2015 году, цены выросли на 35,2% по сравнению с тем же месяцем 2014 года – 51,7 и до 69,8 рубля за килограмм.
Лидером роста цен среди фруктов, как сообщается, стали апельсины. В августе они установили рекорд подорожания с начала века для этого времени года. В октябре 2023 года стоимость апельсинов увеличилась почти на 80% год к году – до 209 рублей за кило. Лимоны подорожали на 40% год к году – до 195 рублей, груши – на 45%, до 243 рублей, а виноград – на 48%, до 222 рублей.
Основной поставщик бананов для России, по данным издания, является Эквадор, который обеспечивает 96% всех импортных поставок бананов на российский рынок. В прошлом году доля поставок из этой страны сократилась на 2%, до 82,88 млн ящиков (вес одного ящика – 18,14 кг), свидетельствуют данные Ассоциации экспортеров бананов Эквадора. В этом году поставки находятся на примерно прошлогоднем уровне.
Рост цен на фрукты эксперты объяснили зависимостью от импортных поставок, которые привязаны к курсу мировых валют. На стоимости продукции отразилось резкое снижение курса российской валюты летом 2023 года.
Напомним, ранее в России на полгода запретили экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в стране возник риск удорожания хлеба.