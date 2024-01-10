В США исключили возможность отправки войск в Эквадор

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что планов на этот счет нет, но США готовы говорить с правительством Эквадора о том, что им может понадобиться, передает РИА «Новости».

Ранее в центр Кито стянули военную технику, военные Эквадора получили указание разместить ее в стратегически важных местах в городе.

Напомним, в стране ввели режим чрезвычайного положения, а после захвата преступниками двух телеканалов – «внутреннего вооруженного конфликта».