Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
В США исключили возможность отправки войск в Эквадор
У Вашингтона нет планов на счет отправки войск в Эквадор, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он отметил, что планов на этот счет нет, но США готовы говорить с правительством Эквадора о том, что им может понадобиться, передает РИА «Новости».
Ранее в центр Кито стянули военную технику, военные Эквадора получили указание разместить ее в стратегически важных местах в городе.
Напомним, в стране ввели режим чрезвычайного положения, а после захвата преступниками двух телеканалов – «внутреннего вооруженного конфликта».